По федеральной трассе до Екатеринбурга и Тюмени пустят грузовики без водителей

20 февраля 2025 в 11:10 Размер текста - 17 +

Для маршрута большегрузов могут объединить сразу несколько трасс Фото: Денис Моргунов © URA.RU По федеральной трассе М-12 «Восток», которую продлят до Екатеринбурга и Тюмени, в ближайшие годы планируют запустить беспилотные перевозки грузовиков. Для этого также рассматривают трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и КАД-2, рассказала глава ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. «Запускать высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) имеет смысл на магистральных направлениях, где нет пешеходов, светофоров и где, естественно, постоянная высококачественная связь. Если говорить о перспективных направлениях, которые точно интересны бизнесу, то к ним мы относим продление М-12 до Екатеринбурга и впоследствии до Тюмени», — передает ТАСС слова Давыдовой. Трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга только в 2025 году. Еще через год дорогу проложат до Тюмени, она обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. Готовность участка трассы в Свердловской области еще в апреле 2024-го оценивали на 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По федеральной трассе М-12 «Восток», которую продлят до Екатеринбурга и Тюмени, в ближайшие годы планируют запустить беспилотные перевозки грузовиков. Для этого также рассматривают трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и КАД-2, рассказала глава ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. «Запускать высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) имеет смысл на магистральных направлениях, где нет пешеходов, светофоров и где, естественно, постоянная высококачественная связь. Если говорить о перспективных направлениях, которые точно интересны бизнесу, то к ним мы относим продление М-12 до Екатеринбурга и впоследствии до Тюмени», — передает ТАСС слова Давыдовой. Трассу М-12 «Восток» продлят от Казани до Екатеринбурга только в 2025 году. Еще через год дорогу проложат до Тюмени, она обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. Готовность участка трассы в Свердловской области еще в апреле 2024-го оценивали на 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.