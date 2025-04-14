Бывший коллега станет соперником Паслера на выборах

Депутат Госдумы Кузнецов пойдет на выборы губернатора Свердловской области

Андрей Кузнецов знаком с Денисом Паслером много лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Партию «Справедливая Россия» на внеочередных выборах губернатора Свердловской области, как и прогнозировало URA.RU, будет представлять лидер регионального отделения, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Об этом агентству сообщил информированный источник.

«Решение принято. Если за это время не произойдет ничего экстраординарного, Кузнецова выдвинут на конференции регионального отделения „СР“ в конце июня или начале июля», — передал собеседник. Сам Кузнецов от комментариев пока воздерживается.

Голосование намечено на 14 сентября. Основным кандидатом будет Денис Паслер, 26 марта назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора. Его выдвинет «Единая Россия».

Кузнецов участвовал и в губернаторских выборах 2022 года. Тогда он набрал 9,15%. С Паслером Кузнецов хорошо знаком по совместной работе в начале 2010-х. Когда Кузнецов был первым замглавы администрации свердловского губернатора в 2012—2013 годах, Паслер возглавлял областное правительство.

Ранее URA.RU назвало кандидата от «Новых людей». Им будет депутат заксо Рант Агаджанян.