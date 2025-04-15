Дроны ВСУ массово атаковали Курск и долетели до Московской области: за ночь в России сбили 115 БПЛА

В ночь на 15 апреля российские системы ПВО сбили над пятью регионами 115 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В большей степени пострадала Курская область, где было уничтожено 109 БПЛА. В результате удара в Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали. Подробнее — в материале URA.RU.
Курская область
Этой ночью Курск подвергся массированной атаке ВСУ. Украинские дроны атаковали три многоэтажки в городе, в результате чего произошло возгорание на улицах Заводская, Орловская и Веспремская. По данным оперштаба Курской области, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадали, у них черепно-мозговые травмы, ожоги и осколочные ранения.
Все жители были эвакуированы в пункты временного размещения. В результате удара дронов также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир, в том числе пострадали и 11 автомобилей, которые находились рядом с атакованными зданиями. Последствия атаки ВСУ по городу курские власти опубликовали в своих соцстетях. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал расследование.
Воронежская область
По данным Минобороны РФ, над Воронежской областью было сбито три украинских дрона. Губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также он отметил, что в регионе сохраняется опасность атак БПЛА.
Брянская область
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что над территорией области силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили один вражеский БПЛА самолетного типа. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте. Губернатор выразил благодарность защитникам.
Орловская область
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью в небе над областью был сбит один вражеский БПЛА. По его словам, повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперслужбы. Он также выразил благодарность защитникам за отвагу и профессионализм, добавив: «Орел с вами!»
Московская область
Московская область пострадала в меньшей степени. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили в регионе один украинский дрон.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Гладков заявил в своем telegram-канале, что в Краснояружском и Ракитянском районах объявлен режим ракетной опасности. Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
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