Рецидивист, напавший с ножом на 11-летнего ребенка в одном из дворов по улице Дегтярева Металлургического района Челябинска, был задержан в течение 20 минут на улице Доменной. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Злоумышленник был задержан на улице Доменной в течение 20 минут после поступления сообщения о совершении противоправного деяния», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Им оказался ранее дважды судимый 37-летний мужчина.
В одном из дворов по улице Дегтярева в Челябинске 14 апреля вечером мужчина с ножом напал на 11-летнего мальчика. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Ребенка с множественными ранениями госпитализировали в больницу.
Полицейские оперативно опросили свидетелей. Информация о разыскиваемом мужчине передали всем наружным нарядам. В поиске нападавшего помогли сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, которые отследили путь нападавшего по камерам и передали информацию коллегам. Возбуждено уголовное дело.
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