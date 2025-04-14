14 апреля 2025

Челябинские полицейские раскрыли подробности задержания мужчины, напавшего с ножом на ребенка. Фото

Напавшего на ребенка с ножом в Челябинске задержали на улице Доменной
© Служба новостей «URA.RU»
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Напавшего с ножом на ребенка задержали в течение 20 минут
Напавшего с ножом на ребенка задержали в течение 20 минут Фото:

Рецидивист, напавший с ножом на 11-летнего ребенка в одном из дворов по улице Дегтярева Металлургического района Челябинска, был задержан в течение 20 минут на улице Доменной. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«Злоумышленник был задержан на улице Доменной в течение 20 минут после поступления сообщения о совершении противоправного деяния», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Им оказался ранее дважды судимый 37-летний мужчина. 

В одном из дворов по улице Дегтярева в Челябинске 14 апреля вечером мужчина с ножом напал на 11-летнего мальчика. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Ребенка с множественными ранениями госпитализировали в больницу. 

Полицейские оперативно опросили свидетелей. Информация о разыскиваемом мужчине передали всем наружным нарядам. В поиске нападавшего помогли сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, которые отследили путь нападавшего по камерам и передали информацию коллегам. Возбуждено уголовное дело.

Рецидивист напал на ребенка с ножом
Рецидивист напал на ребенка с ножом
Фото:

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Рецидивист, напавший с ножом на 11-летнего ребенка в одном из дворов по улице Дегтярева Металлургического района Челябинска, был задержан в течение 20 минут на улице Доменной. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «Злоумышленник был задержан на улице Доменной в течение 20 минут после поступления сообщения о совершении противоправного деяния», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Им оказался ранее дважды судимый 37-летний мужчина.  В одном из дворов по улице Дегтярева в Челябинске 14 апреля вечером мужчина с ножом напал на 11-летнего мальчика. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Ребенка с множественными ранениями госпитализировали в больницу.  Полицейские оперативно опросили свидетелей. Информация о разыскиваемом мужчине передали всем наружным нарядам. В поиске нападавшего помогли сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, которые отследили путь нападавшего по камерам и передали информацию коллегам. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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