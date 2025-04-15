Беспилотники, атаковавшие Курск, были снаряжены поражающими элементами. Фото

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В многоэтажке после удара дрона вспыхнул пожар
В многоэтажке после удара дрона вспыхнул пожар Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

Беспилотники ВСУ, которые в ночь на 15 апреля атаковали многоэтажку на улице Веспремской в Курске, были снаряжены стальными шариками. Поражающие элементы дронов попали на фото, опубликованные правительством Курской области.

«Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник снаряжен поражающими элементами — стальными шарами», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в tekegram-канале правительства Курской области.

Украинская армия в ночь на 15 апреля нанесла удары дронами-камикадзе типа PD-2 и «Лютый» по жилым домам в Курске. Погибла женщина 85 лет, девять человек были ранены.

Атаке подверглась также Курская областная станция скорой помощи. Сейчас она возобновила работу и продолжает оказывать помощь жителям, сообщила ТАСС заместитель главного врача Наталья Шульгина.

Дроны несли поражающие элементы
Дроны несли поражающие элементы
Фото:
Последствия удара по жилому дому в Курске на улице Веспремской
Последствия удара по жилому дому в Курске на улице Веспремской
Фото:

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Беспилотники ВСУ, которые в ночь на 15 апреля атаковали многоэтажку на улице Веспремской в Курске, были снаряжены стальными шариками. Поражающие элементы дронов попали на фото, опубликованные правительством Курской области. «Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник снаряжен поражающими элементами — стальными шарами», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в tekegram-канале правительства Курской области. Украинская армия в ночь на 15 апреля нанесла удары дронами-камикадзе типа PD-2 и «Лютый» по жилым домам в Курске. Погибла женщина 85 лет, девять человек были ранены. Атаке подверглась также Курская областная станция скорой помощи. Сейчас она возобновила работу и продолжает оказывать помощь жителям, сообщила ТАСС заместитель главного врача Наталья Шульгина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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