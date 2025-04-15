Беспилотники ВСУ, которые в ночь на 15 апреля атаковали многоэтажку на улице Веспремской в Курске, были снаряжены стальными шариками. Поражающие элементы дронов попали на фото, опубликованные правительством Курской области.
«Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской. Беспилотник снаряжен поражающими элементами — стальными шарами», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в tekegram-канале правительства Курской области.
Украинская армия в ночь на 15 апреля нанесла удары дронами-камикадзе типа PD-2 и «Лютый» по жилым домам в Курске. Погибла женщина 85 лет, девять человек были ранены.
Атаке подверглась также Курская областная станция скорой помощи. Сейчас она возобновила работу и продолжает оказывать помощь жителям, сообщила ТАСС заместитель главного врача Наталья Шульгина.
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