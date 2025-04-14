Пермяки стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В Пермском крае за неделю с 7 по 13 апреля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 2,6%. Всего зарегистрировано порядка 16 тысяч случаев.
«Эпидемпорог не превышен. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы», — сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.
При этом на карантине сейчас находится 71 группа в 38 детских садах, и 29 классов в 17 школах, а также 10 групп в пяти колледжах и техникумах.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае несколько недель подряд продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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