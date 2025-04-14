14 апреля 2025

Пермяки стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Пермском крае заболеваемость гриппом снизилась на 2,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемический порог не превышен
Эпидемический порог не превышен Фото:

В Пермском крае за неделю с 7 по 13 апреля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 2,6%. Всего зарегистрировано порядка 16 тысяч случаев. 

«Эпидемпорог не превышен. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы», — сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте. 

При этом на карантине сейчас находится 71 группа в 38 детских садах, и 29 классов в 17 школах, а также 10 групп в пяти колледжах и техникумах. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае несколько недель подряд продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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В Пермском крае за неделю с 7 по 13 апреля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 2,6%. Всего зарегистрировано порядка 16 тысяч случаев.  «Эпидемпорог не превышен. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы», — сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.  При этом на карантине сейчас находится 71 группа в 38 детских садах, и 29 классов в 17 школах, а также 10 групп в пяти колледжах и техникумах.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае несколько недель подряд продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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