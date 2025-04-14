«Были в напряге»: пассажир рассказал о ЧП с самолетом, не долетевшим до Екатеринбурга

Пассажиров напугало резкое снижение самолета, летевшего из Минвод в Екатеринбург

15 апреля 2025 в 11:27 Размер текста - 17 +

Самолет успел набрать высоту, как случилась разгерметизация (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры самолета, который ночью 15 апреля вылетел в Екатеринбург, но был вынужден вернуться обратно в Минводы, почувствовали, как лайнер начал резко терять высоту. О подробностях ЧП URA.RU рассказал один из участников злополучного рейса. «Взлетели, набрали высоту, через минут 30 полета резко начали снижаться. Пассажиры это почувствовали, у меня часы с изменением высоты. Прямо было ощутимо очень, что летим вниз. Паники не было, но все были в напряге», — признался мужчина. По его словам, пассажиры стали спрашивать у бортпроводников, что случилось, но те сохраняли спокойствие и отвечали, что пока информации нет. А спустя несколько минут командир судна объявил, что самолет возвращается в пункт вылета — аэропорт Минводы — из-за технических неполадок. Как уже сообщалось, причиной ЧП стала разгерметизация салона. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия», там пока не прокомментировали инцидент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры самолета, который ночью 15 апреля вылетел в Екатеринбург, но был вынужден вернуться обратно в Минводы, почувствовали, как лайнер начал резко терять высоту. О подробностях ЧП URA.RU рассказал один из участников злополучного рейса. «Взлетели, набрали высоту, через минут 30 полета резко начали снижаться. Пассажиры это почувствовали, у меня часы с изменением высоты. Прямо было ощутимо очень, что летим вниз. Паники не было, но все были в напряге», — признался мужчина. По его словам, пассажиры стали спрашивать у бортпроводников, что случилось, но те сохраняли спокойствие и отвечали, что пока информации нет. А спустя несколько минут командир судна объявил, что самолет возвращается в пункт вылета — аэропорт Минводы — из-за технических неполадок. Как уже сообщалось, причиной ЧП стала разгерметизация салона. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия», там пока не прокомментировали инцидент.