«Были в напряге»: пассажир рассказал о ЧП с самолетом, не долетевшим до Екатеринбурга

Пассажиры самолета, который ночью 15 апреля вылетел в Екатеринбург, но был вынужден вернуться обратно в Минводы, почувствовали, как лайнер начал резко терять высоту. О подробностях ЧП URA.RU рассказал один из участников злополучного рейса.
«Взлетели, набрали высоту, через минут 30 полета резко начали снижаться. Пассажиры это почувствовали, у меня часы с изменением высоты. Прямо было ощутимо очень, что летим вниз. Паники не было, но все были в напряге», — признался мужчина.
По его словам, пассажиры стали спрашивать у бортпроводников, что случилось, но те сохраняли спокойствие и отвечали, что пока информации нет. А спустя несколько минут командир судна объявил, что самолет возвращается в пункт вылета — аэропорт Минводы — из-за технических неполадок.
Как уже сообщалось, причиной ЧП стала разгерметизация салона. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия», там пока не прокомментировали инцидент.
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