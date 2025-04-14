14 апреля 2025

«Были в напряге»: пассажир рассказал о ЧП с самолетом, не долетевшим до Екатеринбурга

Пассажиров напугало резкое снижение самолета, летевшего из Минвод в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания россия, ra73217
Самолет успел набрать высоту, как случилась разгерметизация (архивное фото) Фото:

Пассажиры самолета, который ночью 15 апреля вылетел в Екатеринбург, но был вынужден вернуться обратно в Минводы, почувствовали, как лайнер начал резко терять высоту. О подробностях ЧП URA.RU рассказал один из участников злополучного рейса.

«Взлетели, набрали высоту, через минут 30 полета резко начали снижаться. Пассажиры это почувствовали, у меня часы с изменением высоты. Прямо было ощутимо очень, что летим вниз. Паники не было, но все были в напряге», — признался мужчина.

По его словам, пассажиры стали спрашивать у бортпроводников, что случилось, но те сохраняли спокойствие и отвечали, что пока информации нет. А спустя несколько минут командир судна объявил, что самолет возвращается в пункт вылета — аэропорт Минводы — из-за технических неполадок.

Как уже сообщалось, причиной ЧП стала разгерметизация салона. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия», там пока не прокомментировали инцидент.

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Пассажиры самолета, который ночью 15 апреля вылетел в Екатеринбург, но был вынужден вернуться обратно в Минводы, почувствовали, как лайнер начал резко терять высоту. О подробностях ЧП URA.RU рассказал один из участников злополучного рейса. «Взлетели, набрали высоту, через минут 30 полета резко начали снижаться. Пассажиры это почувствовали, у меня часы с изменением высоты. Прямо было ощутимо очень, что летим вниз. Паники не было, но все были в напряге», — признался мужчина. По его словам, пассажиры стали спрашивать у бортпроводников, что случилось, но те сохраняли спокойствие и отвечали, что пока информации нет. А спустя несколько минут командир судна объявил, что самолет возвращается в пункт вылета — аэропорт Минводы — из-за технических неполадок. Как уже сообщалось, причиной ЧП стала разгерметизация салона. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия», там пока не прокомментировали инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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