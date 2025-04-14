14 апреля 2025

Врачи ХМАО спасли ребенка, проглотившего несколько десятков магнитов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Нижневартовска сделали операцию малышу, который проглотил несколько десятков магнитных шариков
Врачи Нижневартовска сделали операцию малышу, который проглотил несколько десятков магнитных шариков Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) хирурги спасли жизнь четырехлетнему мальчику, который проглотил несколько десятков магнитных шариков. Часть магнитов вышли сами, но два оставшихся пробили кишечник, образовав свищ, сообщила пресс-служба городской детской больницы.

«В детскую больницу поступил четырехлетний мальчик, который проглотил несколько десятков магнитных шариков. Более 20 из них вышли естественным путем, а два были обнаружены врачами на рентгеновском снимке. Выяснилось, что магниты уже плотно сидят в слизистой оболочке, и между кишками уже есть сообщение — свищ», — указано в публикации медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчику провели колоноскопию, которая показала, что магниты уже плотно сидят в слизистой оболочке. После этого ребенка срочно направили на операцию. Во время операции врачи извлекли магниты, а повреждения, оставленные шариками, зашили. Малыш провел два дня в реанимации. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли двухлетнего ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. В его животе было обнаружено 11 магнитов, слипшихся между собой, из-за чего малыша пришлось положить на операционный стол.

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В Нижневартовске (ХМАО) хирурги спасли жизнь четырехлетнему мальчику, который проглотил несколько десятков магнитных шариков. Часть магнитов вышли сами, но два оставшихся пробили кишечник, образовав свищ, сообщила пресс-служба городской детской больницы. «В детскую больницу поступил четырехлетний мальчик, который проглотил несколько десятков магнитных шариков. Более 20 из них вышли естественным путем, а два были обнаружены врачами на рентгеновском снимке. Выяснилось, что магниты уже плотно сидят в слизистой оболочке, и между кишками уже есть сообщение — свищ», — указано в публикации медучреждения в социальной сети «ВКонтакте». Мальчику провели колоноскопию, которая показала, что магниты уже плотно сидят в слизистой оболочке. После этого ребенка срочно направили на операцию. Во время операции врачи извлекли магниты, а повреждения, оставленные шариками, зашили. Малыш провел два дня в реанимации. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли двухлетнего ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. В его животе было обнаружено 11 магнитов, слипшихся между собой, из-за чего малыша пришлось положить на операционный стол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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