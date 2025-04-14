В Нижневартовске (ХМАО) хирурги спасли жизнь четырехлетнему мальчику, который проглотил несколько десятков магнитных шариков. Часть магнитов вышли сами, но два оставшихся пробили кишечник, образовав свищ, сообщила пресс-служба городской детской больницы.
«В детскую больницу поступил четырехлетний мальчик, который проглотил несколько десятков магнитных шариков. Более 20 из них вышли естественным путем, а два были обнаружены врачами на рентгеновском снимке. Выяснилось, что магниты уже плотно сидят в слизистой оболочке, и между кишками уже есть сообщение — свищ», — указано в публикации медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Мальчику провели колоноскопию, которая показала, что магниты уже плотно сидят в слизистой оболочке. После этого ребенка срочно направили на операцию. Во время операции врачи извлекли магниты, а повреждения, оставленные шариками, зашили. Малыш провел два дня в реанимации. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли двухлетнего ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. В его животе было обнаружено 11 магнитов, слипшихся между собой, из-за чего малыша пришлось положить на операционный стол.
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