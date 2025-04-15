В окружении Трампа заявили о возможности новых санкций против России

Команда американского президента Дональда Трампа планирует новые антироссийские санкции, если глава страны решит, что не будет налаживать отношения с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (усиление санкций — прим. URA.RU) в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина», — говорится в материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников. На данный момент вопросом об усилении санкций занимается Госдеп и Минфин США.
Ранее представители Демократической партии в Штатах предложили ужесточить антироссийские ограничения. По данным агентства Reuters, это направлено на оказание поддержки для Украины, передает RT.
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