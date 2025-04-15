В окружении Трампа заявили о возможности новых санкций против России

WSJ: команда Трампа планирует новые санкции против России
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Трамп может наложить на РФ новые санкции
Трамп может наложить на РФ новые санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Команда американского президента Дональда Трампа планирует новые антироссийские санкции, если глава страны решит, что не будет налаживать отношения с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. 

«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (усиление санкций — прим. URA.RU) в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина», — говорится в материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников. На данный момент вопросом об усилении санкций занимается Госдеп и Минфин США. 

Ранее представители Демократической партии в Штатах предложили ужесточить антироссийские ограничения. По данным агентства Reuters, это направлено на оказание поддержки для Украины, передает RT

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Команда американского президента Дональда Трампа планирует новые антироссийские санкции, если глава страны решит, что не будет налаживать отношения с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.  «Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (усиление санкций — прим. URA.RU) в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина», — говорится в материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников. На данный момент вопросом об усилении санкций занимается Госдеп и Минфин США.  Ранее представители Демократической партии в Штатах предложили ужесточить антироссийские ограничения. По данным агентства Reuters, это направлено на оказание поддержки для Украины, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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