Очевидица рассказала о ночной атаке дронов на Курск

Жительница Курска: в городе впервые произошла подобная атака дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курске в результате удара БПЛА были выбиты стекла в нескольких квартирах (архивное фото)
В Курске в результате удара БПЛА были выбиты стекла в нескольких квартирах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

Курск впервые с начала СВО подвергся такой масштабной атаке украинских дронов этой ночью. Об этом рассказала местная жительница. 

«У нас такое в первый раз! Грохот и раскаты мы слышали, но вот этого безобразия не было», — заявила жительница дома на Орловской, который пострадал из-за удара ВСУ. Ее слова приводит telegram-канал «ОК!Курск». 

По ее словам, началось все с внезапного удара и яркой вспышки. «После этого начался пожар, и все вокруг было охвачено огнем,» — описывает ситуацию местная жительница.

В ночьна 15 апреля системы ПВО сбили 109 украинских БПЛА над Курской областью. В оперштабе региона заявили, что в результате атаки произошло возгорание в трех многоэтажках. Также погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали — они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. На месте продолжают работать экстренные службы. 

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Курск впервые с начала СВО подвергся такой масштабной атаке украинских дронов этой ночью. Об этом рассказала местная жительница.  «У нас такое в первый раз! Грохот и раскаты мы слышали, но вот этого безобразия не было», — заявила жительница дома на Орловской, который пострадал из-за удара ВСУ. Ее слова приводит telegram-канал «ОК!Курск».  По ее словам, началось все с внезапного удара и яркой вспышки. «После этого начался пожар, и все вокруг было охвачено огнем,» — описывает ситуацию местная жительница. В ночьна 15 апреля системы ПВО сбили 109 украинских БПЛА над Курской областью. В оперштабе региона заявили, что в результате атаки произошло возгорание в трех многоэтажках. Также погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали — они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. На месте продолжают работать экстренные службы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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