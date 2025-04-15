Очевидица рассказала о ночной атаке дронов на Курск

Курск впервые с начала СВО подвергся такой масштабной атаке украинских дронов этой ночью. Об этом рассказала местная жительница.
«У нас такое в первый раз! Грохот и раскаты мы слышали, но вот этого безобразия не было», — заявила жительница дома на Орловской, который пострадал из-за удара ВСУ. Ее слова приводит telegram-канал «ОК!Курск».
По ее словам, началось все с внезапного удара и яркой вспышки. «После этого начался пожар, и все вокруг было охвачено огнем,» — описывает ситуацию местная жительница.
В ночьна 15 апреля системы ПВО сбили 109 украинских БПЛА над Курской областью. В оперштабе региона заявили, что в результате атаки произошло возгорание в трех многоэтажках. Также погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали — они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. На месте продолжают работать экстренные службы.
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