Хинштейн пообещал всем пострадавшим от ВСУ курянам матпомощь

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Хинштейн назвал ночную атаку ВСУ по Курсу беспрецедентным по жестокости преступлением
Хинштейн назвал ночную атаку ВСУ по Курсу беспрецедентным по жестокости преступлением Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

Беспрецедентным по жестокости преступлением назвал ночную атаку беспилотников по Курску врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пообещал, что всем пострадавшим будет выплачена материальная помощь.

«Пострадали девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка сорокового года рождения скончалась», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, от атак пострадали 24 многоквартирных дома, в том числе три из них получили значительные разрушения. 

«Все люди будут размещены в ПВР. Ночью всех эвакуировали, все обеспечены питанием, помощью», — подчеркнул Хинштейн. Он заверил, что все пострадавшие получат необходимые выплаты.

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Беспрецедентным по жестокости преступлением назвал ночную атаку беспилотников по Курску врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пообещал, что всем пострадавшим будет выплачена материальная помощь. «Пострадали девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка сорокового года рождения скончалась», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, от атак пострадали 24 многоквартирных дома, в том числе три из них получили значительные разрушения.  «Все люди будут размещены в ПВР. Ночью всех эвакуировали, все обеспечены питанием, помощью», — подчеркнул Хинштейн. Он заверил, что все пострадавшие получат необходимые выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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