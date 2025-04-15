Хинштейн пообещал всем пострадавшим от ВСУ курянам матпомощь

Беспрецедентным по жестокости преступлением назвал ночную атаку беспилотников по Курску врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пообещал, что всем пострадавшим будет выплачена материальная помощь.
«Пострадали девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка сорокового года рождения скончалась», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, от атак пострадали 24 многоквартирных дома, в том числе три из них получили значительные разрушения.
«Все люди будут размещены в ПВР. Ночью всех эвакуировали, все обеспечены питанием, помощью», — подчеркнул Хинштейн. Он заверил, что все пострадавшие получат необходимые выплаты.
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