14 апреля 2025

В Кургане интересно: в баре пройдет ужин, на котором гости вместе с актерами сыграют гастроспектакль

Курганский бар проведет ужин в формате гастротеатра
© Служба новостей «URA.RU»
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Особый ужин в формате гастротеатра пройдет в Кургане
Особый ужин в формате гастротеатра пройдет в Кургане Фото:

Курганский бар «Собрание» готовится представить публике уникальный формат ужина — иммерсивный гастротеатр. Гастроспектакль объединит театральное исполнение и гастрономическое искусство в одном пространстве. Об этом URA.RU рассказали организаторы. Бар готов сотрудничать с театральными коллективам.

«Это не просто спектакль, и не просто ужин. Это опыт, в котором каждый зритель становится участником, а еда — частью драматургии», — объяснили URA.RU организаторы.

Этот формат предполагает полное погружение зрителей в действие, где каждый из них становится частью спектакля, а подаваемые блюда являются элементами драматургии. «Это не о шоу и не о критике. Это про голос каждого, кто хоть раз ставил отзыв. И про то, что может быть за ним», — рассказали организаторы проекта, приоткрыв завесу тайны. Гастроспектакль отличается от традиционного театра своей интерактивностью: нет традиционной сцены, а зрители непосредственно участвуют в действии, взаимодействуя с актерами и друг другом в реальном времени.

Гастроужины проводят и другие заведения Кургана. Например, в рестоклубе «Гости» пройдет гастроужин под названием «Зауральская кухня». На ужине шеф-повар ресторана представит ряд блюд, вдохновленных рецептами Зауралья, что делает трапезу по-своему уникальной. К еде будут поданы напитки. Кроме того, вечер украсит живая музыка.

Гастрономическая жизнь в Курганской области развивается. Кроме ужинов, курганцев и гостей региона регулярно приглашают на гастрофестивали. Например, на масштабный фестиваль «Вкусы Кургана» в экопарке «Ачикуль».

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Курганский бар «Собрание» готовится представить публике уникальный формат ужина — иммерсивный гастротеатр. Гастроспектакль объединит театральное исполнение и гастрономическое искусство в одном пространстве. Об этом URA.RU рассказали организаторы. Бар готов сотрудничать с театральными коллективам. «Это не просто спектакль, и не просто ужин. Это опыт, в котором каждый зритель становится участником, а еда — частью драматургии», — объяснили URA.RU организаторы. Этот формат предполагает полное погружение зрителей в действие, где каждый из них становится частью спектакля, а подаваемые блюда являются элементами драматургии. «Это не о шоу и не о критике. Это про голос каждого, кто хоть раз ставил отзыв. И про то, что может быть за ним», — рассказали организаторы проекта, приоткрыв завесу тайны. Гастроспектакль отличается от традиционного театра своей интерактивностью: нет традиционной сцены, а зрители непосредственно участвуют в действии, взаимодействуя с актерами и друг другом в реальном времени. Гастроужины проводят и другие заведения Кургана. Например, в рестоклубе «Гости» пройдет гастроужин под названием «Зауральская кухня». На ужине шеф-повар ресторана представит ряд блюд, вдохновленных рецептами Зауралья, что делает трапезу по-своему уникальной. К еде будут поданы напитки. Кроме того, вечер украсит живая музыка. Гастрономическая жизнь в Курганской области развивается. Кроме ужинов, курганцев и гостей региона регулярно приглашают на гастрофестивали. Например, на масштабный фестиваль «Вкусы Кургана» в экопарке «Ачикуль».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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