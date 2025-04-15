По факту массированной атаки беспилотников ВСУ на Курск в ночь на 15 апреля возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщила Петренко. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Следственного комитета России.
Военные следователи обнаружили фрагменты БПЛА и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства на беспилотниках. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
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