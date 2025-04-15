По факту атаки ВСУ на Курск возбуждено уголовное дело о теракте. Видео

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Военные следователи СКР работают на местах происшествий в Курсе (фото из архива)
Военные следователи СКР работают на местах происшествий в Курсе (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по жилому дому в Курске

По факту массированной атаки беспилотников ВСУ на Курск в ночь на 15 апреля возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщила Петренко. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Следственного комитета России.

Военные следователи обнаружили фрагменты БПЛА и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства на беспилотниках. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

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По факту массированной атаки беспилотников ВСУ на Курск в ночь на 15 апреля возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщила Петренко. Ее заявление опубликовано в telegram-канале Следственного комитета России. Военные следователи обнаружили фрагменты БПЛА и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства на беспилотниках. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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