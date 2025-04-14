Ключевой фигурант дела экс-мэра Сургута обжаловала домашний арест

Ключевой фигурант по делу экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, директор скандальной УК «Диалог» из Нижневартовска Виктория Абрагимова, попыталась добиться смягчения меры пресечения и освободиться из-под домашнего ареста. Однако окружной суд оставил решение первой инстанции в силе, сообщает журналист URA.RU из зала заседания.
«Постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении Абрагимовой Виктории Николаевне срока домашнего ареста […] оставить без изменения. Апелляционную жалобу обвиняемой — без удовлетворения», — объявил решение судья окружного суда Сергей Гаркуша.
Абрагимова пробудет под домашним арестом до 3 июля 2025 года. Ранее агентство писало о новых фигурантах в уголовном деле экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Директору управляющей компании «Диалог» предъявлены обвинения по ч.8 ст. 204 УК РФ. Если коммерческий подкуп будет доказан, Абрагимовой грозит до 12 лет лишения свободы.
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