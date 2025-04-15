Соперник Паслера сменил фамилию перед выборами губернатора

Депутат свердловского заксобрания от «Новых людей» Рант Агаджанян, который будет оппонировать врио губернатора Денису Паслеру на сентябрьских выборах, сменил фамилию. Теперь он Краев, поделился с URA.RU сам депутат.
«С выборами это решение точно не связано, а больше с личными обстоятельствами. Пока не буду раскрывать, какими. Уже меняю паспорт. Теперь я Рант Кароевич Краев», — поделился молодой парламентарий.
О том, что он станет кандидатом от «Новых людей» на выборах свердловского губернатора, URA.RU сообщило накануне. По данным агентства, таковы итоги общения лидера партии Алексея Нечаева с Паслером.
Агаджаняну (Краеву) 29 лет, 9 сентября — за шесть дней до голосования — исполнится 30. Он давно знаком с Нечаевым, по его заданию перебрался в Екатеринбург из Москвы в 2020-м и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года.
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