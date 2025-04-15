Соперник Паслера сменил фамилию перед выборами губернатора

Депутат свердловского заксобрания Агаджанян поменял фамилию
© Служба новостей «URA.RU»
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Рант Агаджанян теперь Рант Краев
Рант Агаджанян теперь Рант Краев Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Депутат свердловского заксобрания от «Новых людей» Рант Агаджанян, который будет оппонировать врио губернатора Денису Паслеру на сентябрьских выборах, сменил фамилию. Теперь он Краев, поделился с URA.RU сам депутат.

«С выборами это решение точно не связано, а больше с личными обстоятельствами. Пока не буду раскрывать, какими. Уже меняю паспорт. Теперь я Рант Кароевич Краев», — поделился молодой парламентарий.

О том, что он станет кандидатом от «Новых людей» на выборах свердловского губернатора, URA.RU сообщило накануне. По данным агентства, таковы итоги общения лидера партии Алексея Нечаева с Паслером. 

Агаджаняну (Краеву) 29 лет, 9 сентября — за шесть дней до голосования — исполнится 30. Он давно знаком с Нечаевым, по его заданию перебрался в Екатеринбург из Москвы в 2020-м и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года.

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Депутат свердловского заксобрания от «Новых людей» Рант Агаджанян, который будет оппонировать врио губернатора Денису Паслеру на сентябрьских выборах, сменил фамилию. Теперь он Краев, поделился с URA.RU сам депутат. «С выборами это решение точно не связано, а больше с личными обстоятельствами. Пока не буду раскрывать, какими. Уже меняю паспорт. Теперь я Рант Кароевич Краев», — поделился молодой парламентарий. О том, что он станет кандидатом от «Новых людей» на выборах свердловского губернатора, URA.RU сообщило накануне. По данным агентства, таковы итоги общения лидера партии Алексея Нечаева с Паслером.  Агаджаняну (Краеву) 29 лет, 9 сентября — за шесть дней до голосования — исполнится 30. Он давно знаком с Нечаевым, по его заданию перебрался в Екатеринбург из Москвы в 2020-м и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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