В Ельцин Центре сорвали презентацию книги хранительницы «Белой башни»

Книжный «Пиотровский», который находится в Ельцин Центре, внезапно отменил выступление архитектора и хранителя «Белой башни» Полины Ивановой. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.
«Внимание, по не зависящим от нас причинам завтрашняя презентация „Путеводителя по Екатеринбургу и Свердловску“ отменяется», — говорится в посте. Что послужило причиной, не уточняется.
В магазине корреспондента попросили отправить запрос. Полина Иванова пояснила URA.RU, что инициатива отмены была не ее. При этом о причине срыва презентации, которую ей озвучила команда «Пиотровского», она бы не хотела говорить.
Однако известно, что в одном из telegram-каналов появился пост про активистку, где ее называли «куратором анти-Z протестов». Позже сообщение репостнули в канал «Русской общины», а через два часа презентацию отменили.
Иванова входит в арх-группу Podelniki, которая более 10 лет сохраняет архитектурный облик «Белой башни». В 2023 году команда запустила сбор средств на реставрацию объекта, требуется около 60 млн рублей.
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