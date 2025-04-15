В Ельцин Центре сорвали презентацию книги хранительницы «Белой башни»

В Екатеринбурге отменили выступление архитектора Полины Ивановой
© Служба новостей «URA.RU»
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Полина Иванова планировала провести презентацию 16 апреля
Полина Иванова планировала провести презентацию 16 апреля Фото:

Книжный «Пиотровский», который находится в Ельцин Центре, внезапно отменил выступление архитектора и хранителя «Белой башни» Полины Ивановой. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.

«Внимание, по не зависящим от нас причинам завтрашняя презентация „Путеводителя по Екатеринбургу и Свердловску“ отменяется», — говорится в посте. Что послужило причиной, не уточняется. 

В магазине корреспондента попросили отправить запрос. Полина Иванова пояснила URA.RU, что инициатива отмены была не ее. При этом о причине срыва презентации, которую ей озвучила команда «Пиотровского», она бы не хотела говорить.

Однако известно, что в одном из telegram-каналов появился пост про активистку, где ее называли «куратором анти-Z протестов». Позже сообщение репостнули в канал «Русской общины», а через два часа презентацию отменили.

Иванова входит в арх-группу Podelniki, которая более 10 лет сохраняет архитектурный облик «Белой башни». В 2023 году команда запустила сбор средств на реставрацию объекта, требуется около 60 млн рублей.

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Книжный «Пиотровский», который находится в Ельцин Центре, внезапно отменил выступление архитектора и хранителя «Белой башни» Полины Ивановой. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. «Внимание, по не зависящим от нас причинам завтрашняя презентация „Путеводителя по Екатеринбургу и Свердловску“ отменяется», — говорится в посте. Что послужило причиной, не уточняется.  В магазине корреспондента попросили отправить запрос. Полина Иванова пояснила URA.RU, что инициатива отмены была не ее. При этом о причине срыва презентации, которую ей озвучила команда «Пиотровского», она бы не хотела говорить. Однако известно, что в одном из telegram-каналов появился пост про активистку, где ее называли «куратором анти-Z протестов». Позже сообщение репостнули в канал «Русской общины», а через два часа презентацию отменили. Иванова входит в арх-группу Podelniki , которая более 10 лет сохраняет архитектурный облик «Белой башни». В 2023 году команда запустила сбор средств на реставрацию объекта, требуется около 60 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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