Нарышкин: Польша и Прибалтика первыми пострадают в случае агрессии НАТО против Союзного государства

Нарышкин: агрессия НАТО против Союзного государства нанесет ущерб всему блоку
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Страны Балтии пострадают первыми в случае агрессии со стороны НАТО, заявил Нарышкин
Страны Балтии пострадают первыми в случае агрессии со стороны НАТО, заявил Нарышкин Фото:

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о последствиях для Североатлантического альянса (НАТО) в случае агрессии против Союзного государства. Он подчеркнул, что ущерб от таких действий окажется значительным для всего блока.

«Они (Польша и страны Балтии — прим URA.RU) должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО», — сказал Нарышкин на пресс-конференции. При этом директор СВР особо выделил, что в случае реализации агрессивных действий со стороны НАТО, наиболее уязвимыми окажутся Польша и страны Балтии.

Нарышкин прибыл в Минск 15 апреля. В Белоруссии он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о последствиях для Североатлантического альянса (НАТО) в случае агрессии против Союзного государства. Он подчеркнул, что ущерб от таких действий окажется значительным для всего блока. «Они (Польша и страны Балтии — прим URA.RU) должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО», — сказал Нарышкин на пресс-конференции. При этом директор СВР особо выделил, что в случае реализации агрессивных действий со стороны НАТО, наиболее уязвимыми окажутся Польша и страны Балтии. Нарышкин прибыл в Минск 15 апреля. В Белоруссии он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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