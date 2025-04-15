Нарышкин: Польша и Прибалтика первыми пострадают в случае агрессии НАТО против Союзного государства

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о последствиях для Североатлантического альянса (НАТО) в случае агрессии против Союзного государства. Он подчеркнул, что ущерб от таких действий окажется значительным для всего блока.
«Они (Польша и страны Балтии — прим URA.RU) должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО», — сказал Нарышкин на пресс-конференции. При этом директор СВР особо выделил, что в случае реализации агрессивных действий со стороны НАТО, наиболее уязвимыми окажутся Польша и страны Балтии.
Нарышкин прибыл в Минск 15 апреля. В Белоруссии он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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