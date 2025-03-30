Страны Балтии боятся завершения конфликта на Украине

Прекращение боевых действий на Украине значительно повысит уровень угрозы безопасности для государств Балтийского региона. Об этом сообщают министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.
«Министры обороны стран региона предупредили, что прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу безопасности стран Балтии», — пишет Financial Times со ссылкой на слова министров. Как отмечают Певкур и Шакалене, после завершения военных действий Россия намерена продолжить осуществление планов по модернизации вооружений и перегруппировке своих войск в направлении северо-восточного фланга НАТО.
Опасения у Балтийских стран вызывают и совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад», которые запланированы на сентябрь, сообщает FT. Кроме того, министры обороны Литвы и Эстонии выразили свое несогласие с предложением о переброске войск НАТО из их стран для создания европейских военных подразделений, которые могли бы быть направлены на Украину.
В 2022 году страны Прибалтики, включая Литву, Латвию и Эстонию, выразили опасения по поводу возможной агрессии со стороны России. В 2023 году эти страны углубили свое взаимодействие с НАТО, заключив декларацию, которая разрешает использование их воздушного пространства для проведения военных операций альянса. Кроме того, решение стран Прибалтики отсоединиться от единой энергосети БРЭЛЛ вызвало негативную реакцию в Российской Федерации. Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, заявила, что такие действия могут подорвать возможности стран Прибалтики на поддержание независимости.
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