Военкоры рассказали о попытке ВСУ прорваться в белгородскую Демидовку

РВ: ВСУ пытались прорваться к Демидовке на БМП и БТР
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ВС РФ уничтожили американский танк Abrams, на котором ВСУ пытались прорваться в Демидовку
ВС РФ уничтожили американский танк Abrams, на котором ВСУ пытались прорваться в Демидовку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на бронетранспортерах (БТР) и бронемашинах (БМП) в Демидовку в Белгородской области. Об этом сообщили военкоры. 

«Танки, БМП, БТР и бронеавтомобили из Сумской области начали попытку прорыва к Демидовке в Белгородскую область», — гворится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что атака ВСУ началась с 6 утра по мск со стороны сумского села Марьино, но была успешно отражена.

Военкоры заявили, что бойцы 34-й горной бригады огнем встретили и уничтожили основные силы врага вместе с экипажами. Согласно их информации, вражеская техника, включая американские танки Abrams и БМП, была вынуждена отступить под огнем российских войск.

Ранее URA.RU писало, что российские бойцы 15 апреля отразили атаку ВС Украины на Белгородскую область, уничтожив технику и около 50 военнослужащих. Как сообщил telegram-канал Shot, аэроразведка зафиксировала движение украинской техники к Демидовке, после чего российские военные начали массированные артиллерийские удары. В результате были уничтожены инженерная машина, две бронемашины и 50 украинских солдат.

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Сегодня утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на бронетранспортерах (БТР) и бронемашинах (БМП) в Демидовку в Белгородской области. Об этом сообщили военкоры.  «Танки, БМП, БТР и бронеавтомобили из Сумской области начали попытку прорыва к Демидовке в Белгородскую область», — гворится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что атака ВСУ началась с 6 утра по мск со стороны сумского села Марьино, но была успешно отражена. Военкоры заявили, что бойцы 34-й горной бригады огнем встретили и уничтожили основные силы врага вместе с экипажами. Согласно их информации, вражеская техника, включая американские танки Abrams и БМП, была вынуждена отступить под огнем российских войск. Ранее URA.RU писало, что российские бойцы 15 апреля отразили атаку ВС Украины на Белгородскую область, уничтожив технику и около 50 военнослужащих. Как сообщил telegram-канал Shot, аэроразведка зафиксировала движение украинской техники к Демидовке, после чего российские военные начали массированные артиллерийские удары. В результате были уничтожены инженерная машина, две бронемашины и 50 украинских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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