Shot: ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область

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Российская армия уничтожила около 50 военнослужащих ВСУ при их попытке проникнуть в Белгородскую область
Российская армия уничтожила около 50 военнослужащих ВСУ при их попытке проникнуть в Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы успешно отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, уничтожив технику протива и личный состав численностью 50 человек. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных в районе госграницы», — говорится в сообщении. По словам авторов канала, этой ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники к населенному пункту Демидовка, после чего «в районе шести утра российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по живой пехоте и тяжелой технике». В результате атаки были уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 военнослужащих ВСУ.

Подобную успешную операцию ВС РФ провели 24 марта, когда противник пытался прорваться через белгородское приграничье. По данным Минобороны РФ, тогда расчеты FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты уничтожили всю технику ВСУ, включая инженерные машины разграждения, бронемашины, а также квадроциклы и багги. Также были ликвидированы украинские подразделения, пытавшиеся проникнуть на российскую территорию.

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Российские бойцы успешно отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, уничтожив технику протива и личный состав численностью 50 человек. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных в районе госграницы», — говорится в сообщении. По словам авторов канала, этой ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники к населенному пункту Демидовка, после чего «в районе шести утра российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по живой пехоте и тяжелой технике». В результате атаки были уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 военнослужащих ВСУ. Подобную успешную операцию ВС РФ провели 24 марта, когда противник пытался прорваться через белгородское приграничье. По данным Минобороны РФ, тогда расчеты FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты уничтожили всю технику ВСУ, включая инженерные машины разграждения, бронемашины, а также квадроциклы и багги. Также были ликвидированы украинские подразделения, пытавшиеся проникнуть на российскую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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