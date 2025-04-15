Российские бойцы успешно отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, уничтожив технику протива и личный состав численностью 50 человек. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, разбив около 50 военных в районе госграницы», — говорится в сообщении. По словам авторов канала, этой ночью аэроразведка зафиксировала движение украинской техники к населенному пункту Демидовка, после чего «в районе шести утра российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по живой пехоте и тяжелой технике». В результате атаки были уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 военнослужащих ВСУ.
Подобную успешную операцию ВС РФ провели 24 марта, когда противник пытался прорваться через белгородское приграничье. По данным Минобороны РФ, тогда расчеты FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты уничтожили всю технику ВСУ, включая инженерные машины разграждения, бронемашины, а также квадроциклы и багги. Также были ликвидированы украинские подразделения, пытавшиеся проникнуть на российскую территорию.
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