Песков — об угрозах Каллас: будем рады видеть всех 9 мая в Москве

Песков: оценку словам Каллас должны дать те, кому она угрожает
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что угрозы Каллас в адрес европейских лидеров считают неправильными
Песков заявил, что угрозы Каллас в адрес европейских лидеров считают неправильными Фото:

В России будут рады видеть всех, кто решит приехать на торжества, посвященные дню Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Евродипломатии Каи Каллас в адрес европейских лидеров, которые хотели бы приехать. 

«Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, который важен для всех народов Европы и мира», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что это необходимо для будущего всего мира, особенно Европы.

Что касается Каллас, Песков отметил, что в Кремле обращают внимание на ее жесткие заявления и считают их неправильными. По его словам, оценку этим угрозам должны давать суверенные государства, которым она угрожает. Он добавил, что в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику.

Ранее Кая Каллас предупредила европейских политиков о возможных последствиях за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Она отметила, что ЕС настаивает на отказе от таких поездок со стороны государств-кандидатов на членство в союзе. Каллас подчеркнула, что поездки на празднование 9 Мая будут иметь последствия, и руководство ЕС поощряет визиты в Киев для демонстрации солидарности с Украиной, особенно при наличии обязательств по военной помощи.

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В России будут рады видеть всех, кто решит приехать на торжества, посвященные дню Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Евродипломатии Каи Каллас в адрес европейских лидеров, которые хотели бы приехать.  «Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, который важен для всех народов Европы и мира», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что это необходимо для будущего всего мира, особенно Европы. Что касается Каллас, Песков отметил, что в Кремле обращают внимание на ее жесткие заявления и считают их неправильными. По его словам, оценку этим угрозам должны давать суверенные государства, которым она угрожает. Он добавил, что в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику. Ранее Кая Каллас предупредила европейских политиков о возможных последствиях за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Она отметила, что ЕС настаивает на отказе от таких поездок со стороны государств-кандидатов на членство в союзе. Каллас подчеркнула, что поездки на празднование 9 Мая будут иметь последствия, и руководство ЕС поощряет визиты в Киев для демонстрации солидарности с Украиной, особенно при наличии обязательств по военной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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