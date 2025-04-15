Свердловский министр ответил на слухи об отставке

Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин заявил URA.RU, что продолжает работать в команде врио губернатора Дениса Паслера. А разговоров с ним об отставке не имел.
На прошлой неделе telegram-каналы «заменили» Пересторонина на соратника Паслера Игната Петухова, недавно перебравшегося в Екатеринбург из оренбургского правительства.
«Направления им [Паслером] обозначены, я по ним работаю. Уже больше четырех предприятий проехал вместе с ним и с полпредом, четко формулируются задачи под конкретику. Денис Владимирович понимает, что, если направление обеспечено профессиональными решениями и выполняется в срок, смысл менять то, что работает? Он всегда щепетильно относится к таким вопросам, мы же по предыдущей работе с ним пересекались. Если бы что-то было не так, уже давно было бы [мне] сказано», — сказал Пересторонин.
С Паслером он успел поработать еще в 2010-х годах. Пересторонин возглавлял областную администрацию, когда Паслер был премьером. Минпромом чиновник руководит с 2016-го.
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