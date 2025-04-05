Соратник губернатора Паслера попрощался с Оренбуржьем, его ждут в свердловском кабмине

Бывший вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов, курировавший экономику и инвестиции, попрощался с коллегами. Что он, соратник врио свердловского губернатора Дениса Паслера, покинет регион ради переезда в Екатеринбург, URA.RU первым анонсировало еще 27 марта. Пост с благодарностями коллегам Петухов опубликовал в своем telegram-канале.
«Эти шесть лет действительно вместе развивали Оренбуржье. Край степной и промышленный, область тружеников и аграриев... Сейчас читая все ваши добрые слова могу точно сказать, что Оренбуржье стало родным, своим и любимым. А с любимыми, как говорится, не расстаются, а говорят друг другу „До свидания“ и „До новых встреч“!Оренбуржье, спасибо тебе за всё», — написал Петухов.
Ему 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В Оренбургскую область переехал в 2019 году по приглашению Паслера и возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом по экономике и инвестициям. Какой именно функционал доверят Петухову в свердловском правительстве, пока неясно, говорит информированный источник URA.RU. другие собеседники агентства ранее предполагали, что Петухов может забрать часть полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова.
Накануне Паслер официально назначил другую свою соратницу — Татьяну Савинову. Она будет совмещать должности замгубернатора по соцполитике и министра здравоохранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!