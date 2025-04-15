Матери из Канска предъявлено обвинение в убийстве трех детей

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Женщину, обвиняемую в убийстве детей в Канске, поместили в изолятор временного содержания
Женщину, обвиняемую в убийстве детей в Канске, поместили в изолятор временного содержания Фото:

В Канске 29-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве своих трех детей. Ей вменяется статья за убийство малолетних с особой жестокостью, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следователями первого управления по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение 29-летней жительнице города Канска в совершении преступления, предусмотренного пп. „а“, „в “, „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жесткостью)», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. По данным следствия, трагедия произошла 14 апреля 2025 года в городе Канск. Обвиняемая, находясь в своем доме по улице Герцена, убила своих детей возрастом 4 года и 7 месяцев, а также 8 лет. На допросе женщина пояснила, что задушила дочь и нанесла сыновьям удары топором.

В настоящее время женщина находится в изоляторе временного содержания. Следователи выполняют все необходимые процедуры для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств. Ожидается решение по вопросу избрания меры пресечения.

Семья из Канска, где произошло убийство троих детей, находилась под профилактическим наблюдением с октября 2024 года. Отец детей ранее получил административное наказание за насилие в отношении семилетнего сына, а мать была зарегистрирована у психиатра с диагнозом параноидальная шизофрения.

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В Канске 29-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве своих трех детей. Ей вменяется статья за убийство малолетних с особой жестокостью, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «Следователями первого управления по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение 29-летней жительнице города Канска в совершении преступления, предусмотренного пп. „а“, „в “, „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жесткостью)», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. По данным следствия, трагедия произошла 14 апреля 2025 года в городе Канск. Обвиняемая, находясь в своем доме по улице Герцена, убила своих детей возрастом 4 года и 7 месяцев, а также 8 лет. На допросе женщина пояснила, что задушила дочь и нанесла сыновьям удары топором. В настоящее время женщина находится в изоляторе временного содержания. Следователи выполняют все необходимые процедуры для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств. Ожидается решение по вопросу избрания меры пресечения. Семья из Канска, где произошло убийство троих детей, находилась под профилактическим наблюдением с октября 2024 года. Отец детей ранее получил административное наказание за насилие в отношении семилетнего сына, а мать была зарегистрирована у психиатра с диагнозом параноидальная шизофрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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