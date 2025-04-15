Скончалась актриса, режиссер и сценарист Татьяна Вилькина, дочь художественного руководителя московского театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина. На момент смерти ей было 51 год.
«Умерла дочь худрука московского театрального центра „Вишневый сад“, актриса Татьяна Вилькина», — сообщил telegram-канал Shot. Причиной смерти Татьяны Вилькиной стала острая сердечная недостаточность.
Вилькина была не только актрисой, но и режиссером, а также автором сценариев нескольких документальных фильмов. Она известна своими работами в кинолентах «Ретро вдвоем» и «Тартюф».
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