Зумеры стали жаловаться на «вечную болезнь»

Зумеры стали чаще обращаются к врачу из-за курения вейпов
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы со здоровьем из-за вейпа у подростков будут прогрессировать
Проблемы со здоровьем из-за вейпа у подростков будут прогрессировать Фото:

Поколение зумеров массово жалуется на постоянное плохое самочувствие. У каждого второго курящего вейпы молодого пациента лор-врачи диагностируют отек слизистой. У пациентов также наблюдается заложенность носа, насморк и чихание без других симптомов простуды, сообщает отоларинголог Владимир Зайцев.

«Проблемы с полостью носа у курящей молодежи будут лишь прогрессировать. В вейпах много синтетических и химических добавок, которые раздражают слизистые», — передает слова Зайцева Shot. Если не отказаться от вредной привычки, последствия могут потребовать вмешательства пульмонологов. В зоне особой опасности те, кто склонен к хроническим лор-заболеваниям.

За последние годы стала популярна так называемая «попкорновая болезнь». Это неинфекционное заболевание легких, которое появляется из-за вейпинга.

В Кировской детской областной больнице врачи борются за здоровье 16-летней пациентки. С прошлой осени у пациентки не раз начинался кашель, а к весне 2025 добавилась гнойная мокрота. 

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Поколение зумеров массово жалуется на постоянное плохое самочувствие. У каждого второго курящего вейпы молодого пациента лор-врачи диагностируют отек слизистой. У пациентов также наблюдается заложенность носа, насморк и чихание без других симптомов простуды, сообщает отоларинголог Владимир Зайцев. «Проблемы с полостью носа у курящей молодежи будут лишь прогрессировать. В вейпах много синтетических и химических добавок, которые раздражают слизистые», — передает слова Зайцева Shot. Если не отказаться от вредной привычки, последствия могут потребовать вмешательства пульмонологов. В зоне особой опасности те, кто склонен к хроническим лор-заболеваниям. За последние годы стала популярна так называемая «попкорновая болезнь». Это неинфекционное заболевание легких, которое появляется из-за вейпинга. В Кировской детской областной больнице врачи борются за здоровье 16-летней пациентки. С прошлой осени у пациентки не раз начинался кашель, а к весне 2025 добавилась гнойная мокрота. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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