Зумеры стали жаловаться на «вечную болезнь»

Поколение зумеров массово жалуется на постоянное плохое самочувствие. У каждого второго курящего вейпы молодого пациента лор-врачи диагностируют отек слизистой. У пациентов также наблюдается заложенность носа, насморк и чихание без других симптомов простуды, сообщает отоларинголог Владимир Зайцев.
«Проблемы с полостью носа у курящей молодежи будут лишь прогрессировать. В вейпах много синтетических и химических добавок, которые раздражают слизистые», — передает слова Зайцева Shot. Если не отказаться от вредной привычки, последствия могут потребовать вмешательства пульмонологов. В зоне особой опасности те, кто склонен к хроническим лор-заболеваниям.
За последние годы стала популярна так называемая «попкорновая болезнь». Это неинфекционное заболевание легких, которое появляется из-за вейпинга.
В Кировской детской областной больнице врачи борются за здоровье 16-летней пациентки. С прошлой осени у пациентки не раз начинался кашель, а к весне 2025 добавилась гнойная мокрота.
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