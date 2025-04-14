В ХМАО нашли десятки бутылок опасной воды

Роспотребнадзор ХМАО изъял из оборота 20 бутылок питьевой воды из-за нарушений требований маркировки и истекших сроков годности. Опасная жидкость была обнаружена во время проверок в торговых точках Когалыма (ХМАО).
«Территориальным отделом в Когалыме в текущем году проведено два контрольно-надзорных мероприятия в организациях, осуществляющих продажу упакованной воды. Проинспектировано 174 единицы продукции, изъято из оборота 20 единиц упакованной воды общим объемом 12 литров, из них две единицы продукции были с нарушениями требований к маркировке и 18 единиц — с истекшим сроком годности», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
Во время проверки выявили еще несколько нарушений: отсутствовали ценники, обязательная маркировка с двухмерным штрих-кодом. По итогам инспекции ведомство завело четыре административных дела. Один случай рассматривается в мировом суде города Когалыма. Нарушителей наказали штрафами на общую сумму 30 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор Югры обнаружил, что компания «ПриобьСтройГарант» с 2020 года предоставляет услугу питьевого водоснабжения плохого качества в Нягани и Октябрьской районе. Суд обязал компанию сделать перерасчет платы за услугу питьевого водоснабжения для югорчан.
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