14 апреля 2025

В ХМАО нашли десятки бутылок опасной воды

Роспотребнадзор изъял в магазинах ХМАО просроченную питьевую воду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор нашел в магазинах ХМАО питьевую воду с истекшим сроком годности
Роспотребнадзор нашел в магазинах ХМАО питьевую воду с истекшим сроком годности Фото:

Роспотребнадзор ХМАО изъял из оборота 20 бутылок питьевой воды из-за нарушений требований маркировки и истекших сроков годности. Опасная жидкость была обнаружена во время проверок в торговых точках Когалыма (ХМАО).

«Территориальным отделом в Когалыме в текущем году проведено два контрольно-надзорных мероприятия в организациях, осуществляющих продажу упакованной воды. Проинспектировано 174 единицы продукции, изъято из оборота 20 единиц упакованной воды общим объемом 12 литров, из них две единицы продукции были с нарушениями требований к маркировке и 18 единиц — с истекшим сроком годности», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

Во время проверки выявили еще несколько нарушений: отсутствовали ценники, обязательная маркировка с двухмерным штрих-кодом. По итогам инспекции ведомство завело четыре административных дела. Один случай рассматривается в мировом суде города Когалыма. Нарушителей наказали штрафами на общую сумму 30 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор Югры обнаружил, что компания «ПриобьСтройГарант» с 2020 года предоставляет услугу питьевого водоснабжения плохого качества в Нягани и Октябрьской районе. Суд обязал компанию сделать перерасчет платы за услугу питьевого водоснабжения для югорчан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор ХМАО изъял из оборота 20 бутылок питьевой воды из-за нарушений требований маркировки и истекших сроков годности. Опасная жидкость была обнаружена во время проверок в торговых точках Когалыма (ХМАО). «Территориальным отделом в Когалыме в текущем году проведено два контрольно-надзорных мероприятия в организациях, осуществляющих продажу упакованной воды. Проинспектировано 174 единицы продукции, изъято из оборота 20 единиц упакованной воды общим объемом 12 литров, из них две единицы продукции были с нарушениями требований к маркировке и 18 единиц — с истекшим сроком годности», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте. Во время проверки выявили еще несколько нарушений: отсутствовали ценники, обязательная маркировка с двухмерным штрих-кодом. По итогам инспекции ведомство завело четыре административных дела. Один случай рассматривается в мировом суде города Когалыма. Нарушителей наказали штрафами на общую сумму 30 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор Югры обнаружил, что компания «ПриобьСтройГарант» с 2020 года предоставляет услугу питьевого водоснабжения плохого качества в Нягани и Октябрьской районе. Суд обязал компанию сделать перерасчет платы за услугу питьевого водоснабжения для югорчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...