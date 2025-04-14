Родители ХМАО скупают детям самокаты и велосипеды из-за теплой весны

В Югре продажи детских товаров для активного спорта выросли почти в три раза из-за раннего потепления. Наибольший ажиотаж, как сообщили URA.RU аналитики «Авито», наблюдается вокруг покупок самокатов и велосипедов.
«Продажи детских товаров для активного спорта выросли в 2,7 раза. Лидеры роста продаж в ХМАО — велосипеды: их покупали в 2,5 раза чаще, чем в феврале», — рассказали в пресс-службе сервиса. На втором месте по росту продаж — самокаты, их стали покупать чаще на 62 %, популярность скейтбордов выросла на треть.
Средняя цена нового велосипеда — 12 тысяч рублей, «с рук» можно купить за 4 тысячи рублей. Руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle Сергей Кленяев рассказал, что самые популярные бренды велосипедов — Stels, Cube, Shulz, Merida, Stern и Trek.
Новый самокат обойдется в среднем 3,7 тысяч рублей, а бывший в употреблении — втрое дешевле. Скейтборды магазины продают по 4,3 тысячи рублей, а с пробегом — за 2,3 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что накануне сезона смены резины растет объем предложений по замене колес. За месяц количество объявлений выросло на 14%, а по сравнению с предыдущим годом почти вдвое.
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