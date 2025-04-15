Наемники из Колумбии оказались в окружении ВС РФ в Горнале

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В рядах ВСУ в окруженном монастыре Горналя есть наемники из Колумбии, заявил Водолацкий
В рядах ВСУ в окруженном монастыре Горналя есть наемники из Колумбии, заявил Водолацкий Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Группа из около 300 наемников из Колумбии и других стран оказалась в окружении Вооруженных сил России в Горнале (Курская область). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран», — сказал Водолацкий, отметив, что иностранная речь наемников слышна в перехваченных переговорах противника. Его слова передает ТАСС.

Водолацкий также подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, приехали в регион с целью «охоты на людей». По его словам, у них нет желания сдаваться.

На территории Курской области продолжаются боевые действия. ВС РФ ведут бои за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной.

Ранее сообщалось, что военные противника использовали старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в качестве боевой позиции, из-за толстых стен и подвала постройки. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.

Также, как сообщали ТАСС, ВСУ на территории монастыря вели переговоры с ВС РФ с целью добровольной сдачи в плен. Однако бойцы убили своего офицера, который говорил с российской стороной.

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Группа из около 300 наемников из Колумбии и других стран оказалась в окружении Вооруженных сил России в Горнале (Курская область). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран», — сказал Водолацкий, отметив, что иностранная речь наемников слышна в перехваченных переговорах противника. Его слова передает ТАСС. Водолацкий также подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, приехали в регион с целью «охоты на людей». По его словам, у них нет желания сдаваться. На территории Курской области продолжаются боевые действия. ВС РФ ведут бои за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Ранее сообщалось, что военные противника использовали старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в качестве боевой позиции, из-за толстых стен и подвала постройки. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря. Также, как сообщали ТАСС, ВСУ на территории монастыря вели переговоры с ВС РФ с целью добровольной сдачи в плен. Однако бойцы убили своего офицера, который говорил с российской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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