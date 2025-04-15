Наемники из Колумбии оказались в окружении ВС РФ в Горнале

Группа из около 300 наемников из Колумбии и других стран оказалась в окружении Вооруженных сил России в Горнале (Курская область). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран», — сказал Водолацкий, отметив, что иностранная речь наемников слышна в перехваченных переговорах противника. Его слова передает ТАСС.
Водолацкий также подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, приехали в регион с целью «охоты на людей». По его словам, у них нет желания сдаваться.
На территории Курской области продолжаются боевые действия. ВС РФ ведут бои за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной.
Ранее сообщалось, что военные противника использовали старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в качестве боевой позиции, из-за толстых стен и подвала постройки. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.
Также, как сообщали ТАСС, ВСУ на территории монастыря вели переговоры с ВС РФ с целью добровольной сдачи в плен. Однако бойцы убили своего офицера, который говорил с российской стороной.
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