Элитная бригада ВСУ пытается сбежать с территории монастыря в Горнале

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ВСУ начали бежать из Горналя
ВСУ начали бежать из Горналя Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курской области в населенном пункте Горналь разрозненные группы украинской элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринимают попытки побега с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Они пытаются уйти в Сумскую область, сообщили силовики. 

«В районе монастыря ВСУ несут существенные потери. Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — заявили источники для ТАСС. Отмечается, что при побеге ВСУ используют бывших заключенных из 129-й отдельной бригады теробороны в качестве заградительных отрядов. 

Ранее сообщалось, что территория монастыря может  оказаться под угрозой из-за боевых действий. В окрестностях объекта украинская армия развернула минометные и артиллерийские подразделения, при этом она отказывается от  проведения переговоров с ВС РФ. 

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В Курской области в населенном пункте Горналь разрозненные группы украинской элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринимают попытки побега с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Они пытаются уйти в Сумскую область, сообщили силовики.  «В районе монастыря ВСУ несут существенные потери. Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — заявили источники для ТАСС. Отмечается, что при побеге ВСУ используют бывших заключенных из 129-й отдельной бригады теробороны в качестве заградительных отрядов.  Ранее сообщалось, что территория монастыря может  оказаться под угрозой из-за боевых действий. В окрестностях объекта украинская армия развернула минометные и артиллерийские подразделения, при этом она отказывается от  проведения переговоров с ВС РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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