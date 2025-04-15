В Курской области в населенном пункте Горналь разрозненные группы украинской элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринимают попытки побега с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Они пытаются уйти в Сумскую область, сообщили силовики.
«В районе монастыря ВСУ несут существенные потери. Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — заявили источники для ТАСС. Отмечается, что при побеге ВСУ используют бывших заключенных из 129-й отдельной бригады теробороны в качестве заградительных отрядов.
Ранее сообщалось, что территория монастыря может оказаться под угрозой из-за боевых действий. В окрестностях объекта украинская армия развернула минометные и артиллерийские подразделения, при этом она отказывается от проведения переговоров с ВС РФ.
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