Российские военные блокировали остатки пехоты ВСУ в курском Горнале

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ВС РФ блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале в Курской области
ВС РФ блокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска заблокировали остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь Курской области. Также ВС РФ взяли под огневой контроль пути их снабжения. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север».

«Благодаря активным действием нашей группировки [„Север“] отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», — сказал источник РИА «Новости». Отмечается, что пехота противника, оставшаяся на переднем крае в Горнале, испытывает значительные трудности.

На территории Курской области продолжаются боевые действия за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в качестве боевой позиции, благодаря его толстым стенам и подвалам. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.

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Российские войска заблокировали остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь Курской области. Также ВС РФ взяли под огневой контроль пути их снабжения. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север». «Благодаря активным действием нашей группировки [„Север“] отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», — сказал источник РИА «Новости». Отмечается, что пехота противника, оставшаяся на переднем крае в Горнале, испытывает значительные трудности. На территории Курской области продолжаются боевые действия за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам. Ранее сообщалось, что ВСУ использовали старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в качестве боевой позиции, благодаря его толстым стенам и подвалам. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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