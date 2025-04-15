Российские войска заблокировали остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь Курской области. Также ВС РФ взяли под огневой контроль пути их снабжения. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север».
«Благодаря активным действием нашей группировки [„Север“] отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», — сказал источник РИА «Новости». Отмечается, что пехота противника, оставшаяся на переднем крае в Горнале, испытывает значительные трудности.
На территории Курской области продолжаются боевые действия за контроль над последними населенными пунктами — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам.
Ранее сообщалось, что ВСУ использовали старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале в качестве боевой позиции, благодаря его толстым стенам и подвалам. Однако сейчас военные противника пытаются сбежать с территории монастыря.
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