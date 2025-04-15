В курском населенном пункте Горналь украинские военные, находясь на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, не хотят идти на переговоры с ВС РФ. Они также развернули на объекте минометные и артиллерийские подразделения.
Однако некоторые разрозненные бригады противника пытаются сбежать из монастыря в Сумскую область. В частности, попытку побега предпринимает элитная десантно-штурмовая бригада. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
В Горнале в курском приграничье территория Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря находится под угрозой в связи с боевыми действиями. Вокруг монастыря ВС Украины развернули минометные и артиллерийские подразделения и отказываются вести переговоры. В российских силовых структурах подчеркнули, что такие действия командования украинской армии показывают, что для них нет ничего святого. При этом позже стало известно, что с территории монастыря пытаются сбежать разрозненные группы украинской элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они хотят передислоцироваться в Сумскую область.
Кроме того, российские военные ликвидировали штурмовые группы ВСУ, переброшенные из Юнановки Сумской области в Олешню под Курском. Отмечается, что все штурмовые группы были уничтожены еще на территории Украины.
Сумское направление
Военные ВС РФ добиваются прогресса в Сумской области, увеличивая санитарную зону в районе населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее в Минобороны сообщили об освобождении этих территорий.
Белгородское направление
Российские военные успешно отразили нападение ВС Украины на территорию Демидовки в Белгородской области, в результате чего у государственной границы были уничтожены инженерная машина разграждения, две бронемашины и около 50 бойцов противника. Отмечается, что наступление украинской армии происходило с территории Сумской области. После того, как было замечено движение ВСУ в направлении Демидовки, ВС РФ начали осуществлять массированные артиллерийские удары и использовать дроны по позициям противника.
Донецкое направление
ВС РФ смогли прорвать оборону ВС Украины в освобожденной 18 февраля Ямполовке (ДНР), что улучшило их тактическое положение на территории. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что прорыв был осуществлен к юго-западу и к юго-востоку от населенного пункта. Отмечается, что продвижение российских войск вынудило украинское командование перегруппировать свои силы и технику, направив их из Торского в Ямполовку.
Помимо прочего, в районе Часового Яра впервые зафиксировано успешное применение российского FPV-дрона «Овод» против украинской цели. Командир и создатель волонтерской бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец» сообщил, что управление беспилотником осуществлялось дистанционно из делового центра Москва-Сити с использованием передового программно-аппаратного комплекса для управления на большие расстояния под названием «Орбита».
Запорожское направление
Три разведчика из 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» вынудили подразделение 11-й бригады специального назначения ВСУ отступить в районе Пятихаток в Запорожской области. Разведчик с позывным «Понура» сообщил, что вместе с бойцами с позывными «Лот» и «Сокол» обнаружили опорный пункт противника и атаковали его гранатами. Украинская армия ответила им аналогичным образом. Впоследствии ВС РФ предложили армии Украины сдаться, однако в ответ услышали выстрелы. «Сокол» вместе с «Лотом» заняли стратегические позиции для обстрела входа в укрепление, чтобы препятствовать выходу ВСУ, а «Понура» бросал гранаты с крыши объекта. Несмотря на сопротивление украинской бригады, через сутки после боя российские бойцы вернулись к опорнику, но там уже было пусто.
Херсонское направление
ВСУ ударили беспилотниками по оптовой базе в Новой Каховке. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что на объекте вспыхнул пожар, его тушат спасатели. При этом пострадавших или жертв не зафиксировано. В результате обстрела 56 тысяч местных жителей остались без электричества. Кроме того, в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что противник в этот день ударил по Алешкам, Каховке, Великой Лепетихе, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке и Пролетарке.
Днепропетровское направление
Группировка войск «Центр» продолжает наступление в направлении границы Днепропетровской области. В районе между Успеновкой и Надеждинкой российские войска активно прорывают оборонительные рубежи ВСУ, двигаясь в сторону Новосергеевки и Новониколаевки. Кроме того, ведутся боевые действия возле Новоалександровки и на посадках, расположенных южнее.
Кроме того, на юге штурмовые группы атакуют Котляровку и Троицкое, где ситуация остается особенно напряженной из-за жестких столкновений с противником. Войска России также продвигаются на юго-западном направлении от Богдановки и на юг в районе балок Солененькая и Ставковая, пишет военкор Юрий Котенок в telegram-канале.
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