Власти не дают курганским белорусам заехать в помещение, которое они уже отремонтировали

В Кургане организация «НКЦ белорусов Зауралья „Батьковщина“», поддерживающая белорусские традиции и культуру, не может получить от городской администрации договор аренды на помещение по адресу улица Пушкина, 147. Несмотря на уже вложенные средства в ремонт со стороны организации, в мэрии им предлагают переехать на другое место и заключить договор на другом объекте, рассказала URA.RU председатель объединения Людмила Урванцева.
«Нас привели, показали помещение, передали ключи — мы начали ремонт. А теперь администрация не может оформить с нами договор аренды. Если бы он был, я бы уже обратилась в Белоруссию за поддержкой и финансированием. Но мы не можем въехать потому что юридически ничего не оформлено. <...> Уже вложены деньги в ремонт. Очень хочется скорее переехать. В другие помещения, которые предлагают, конечно, не поедем», — рассказала Урванцева журналисту URA.RU.
Ситуация вызвала обеспокоенность и у депутата Курганской областной думы Виктора Зырянова. «Не так давно НЦК белорусы Зауралья переехали в новое помещение — не успели они закончить ремонт — их оттуда уже выселяют. Происки пятой колонны <...> Якобы они там шумят, мешают. Неужели администрация не может решить этот вопрос?», — заявил парламентарий в эфире группы «Зауральский плацдарм» в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что к организации белорусов возникли претензии со стороны школы искусств. «Говорят, что нельзя детям вместе с другими организациями быть. А как это нельзя — у меня отдельный вход, отдельно все. Не касаемся ребят, занимающихся в школе», — отмечает председатель организации «Батьковщина». Председатель центра планировала обратиться за помощью в посольство Беларуси и направить письмо президенту государства Александру Лукашенко, чтобы привлечь внимание к проблеме. Она ждет ответ и решение администрации по данному вопросу и надеется на урегулирование и понимание.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается.
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