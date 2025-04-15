ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ (архивное фото)
Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ (архивное фото) Фото:

В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, в которой во время задержания было обнаружено более 31 килограмма вещества альфа-PVP, специальное оборудование и химические реактивы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Во время оперативно-розыскных мероприятий задержан наркодилер, участник межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков в особо крупном размере. У него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой более 31 килограмма, специальное оборудование и химические реактивы для незаконного производства указанного наркотического средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Челябинский областной суд признал 37-летнего наркодилера виновным по части пятой статьи 228.1, части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере полумиллиона рублей.

В Челябинский облсуд ранее было направлено дело в отношении местного жителя, который организовал нарколабораторию у себя в гараже. В 2023 году подозреваемый заказал через интернет-оборудование и химикаты для производства наркотиков. Дилер работал по-крупному, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, в которой во время задержания было обнаружено более 31 килограмма вещества альфа-PVP, специальное оборудование и химические реактивы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. «Во время оперативно-розыскных мероприятий задержан наркодилер, участник межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков в особо крупном размере. У него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой более 31 килограмма, специальное оборудование и химические реактивы для незаконного производства указанного наркотического средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Челябинский областной суд признал 37-летнего наркодилера виновным по части пятой статьи 228.1, части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере полумиллиона рублей. В Челябинский облсуд ранее было направлено дело в отношении местного жителя, который организовал нарколабораторию у себя в гараже. В 2023 году подозреваемый заказал через интернет-оборудование и химикаты для производства наркотиков. Дилер работал по-крупному, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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