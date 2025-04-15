ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Челябинске

В Челябинске ликвидирована крупная нарколаборатория, в которой во время задержания было обнаружено более 31 килограмма вещества альфа-PVP, специальное оборудование и химические реактивы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Во время оперативно-розыскных мероприятий задержан наркодилер, участник межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков в особо крупном размере. У него обнаружено и изъято наркотическое средство альфа-PVP массой более 31 килограмма, специальное оборудование и химические реактивы для незаконного производства указанного наркотического средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Челябинский областной суд признал 37-летнего наркодилера виновным по части пятой статьи 228.1, части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере полумиллиона рублей.
В Челябинский облсуд ранее было направлено дело в отношении местного жителя, который организовал нарколабораторию у себя в гараже. В 2023 году подозреваемый заказал через интернет-оборудование и химикаты для производства наркотиков. Дилер работал по-крупному, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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