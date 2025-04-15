Глава Катав-Ивановского района принудительно ушел в отставку

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Николай Шиманович больше не сможет возглавлять район
Николай Шиманович больше не сможет возглавлять район Фото:

Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович 15 апреля,  после решения областного суда, лишился должности. Как корреспондент URA.RU из зала суда, судебная коллегия оставила в силе обвинительный приговор Шимановичу.

«Шимановичу сократили срок заключения до пяти лет, а сумму штрафа — с 800 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства. После решения облсуда приговор вступает в силу. Согласно законодательству, после вступления приговора в силу глава автоматически лишается должности.

Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом. 17 февраля суд Златоуста осудил Шимановича за мошенничество на семь лет в колонии общего режима.

До приговора Шиманович оставался на свободе и даже руководил районом. После решения суда на него надели наручники и отправили в СИЗО. Уходить в отставку Шиманович отказался. Временным главой района стал спикер райсобрания Александр Васильев.

До решения областного суда Шиманович мог формально оставаться на посту главы района. После вступления приговора в силу он лишился такой возможности.

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Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович 15 апреля,  после решения областного суда, лишился должности. Как корреспондент URA.RU из зала суда, судебная коллегия оставила в силе обвинительный приговор Шимановичу. «Шимановичу сократили срок заключения до пяти лет, а сумму штрафа — с 800 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства. После решения облсуда приговор вступает в силу. Согласно законодательству, после вступления приговора в силу глава автоматически лишается должности. Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом. 17 февраля суд Златоуста осудил Шимановича за мошенничество на семь лет в колонии общего режима. До приговора Шиманович оставался на свободе и даже руководил районом. После решения суда на него надели наручники и отправили в СИЗО. Уходить в отставку Шиманович отказался. Временным главой района стал спикер райсобрания Александр Васильев. До решения областного суда Шиманович мог формально оставаться на посту главы района. После вступления приговора в силу он лишился такой возможности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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