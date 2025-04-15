Глава Катав-Ивановского района принудительно ушел в отставку

Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович 15 апреля, после решения областного суда, лишился должности. Как корреспондент URA.RU из зала суда, судебная коллегия оставила в силе обвинительный приговор Шимановичу.
«Шимановичу сократили срок заключения до пяти лет, а сумму штрафа — с 800 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщает корреспондент агентства. После решения облсуда приговор вступает в силу. Согласно законодательству, после вступления приговора в силу глава автоматически лишается должности.
Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом. 17 февраля суд Златоуста осудил Шимановича за мошенничество на семь лет в колонии общего режима.
До приговора Шиманович оставался на свободе и даже руководил районом. После решения суда на него надели наручники и отправили в СИЗО. Уходить в отставку Шиманович отказался. Временным главой района стал спикер райсобрания Александр Васильев.
До решения областного суда Шиманович мог формально оставаться на посту главы района. После вступления приговора в силу он лишился такой возможности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!