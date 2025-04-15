В Кургане снимают героиню шоу «Мама в 16»

В Кургане проходят съемки шоу «Мама в 16», которое в Совете Федерации предложили запретить. Съемка беременной девушки прошла в одном из частных медицинских центров, рассказал источник telegram-каналу «Курганистан».
«Съемки прошли в одном из медицинских центров города. Девушку до родов снимали лишь пару дней, все остальные кадры будут сняты после родов. Съемочная группа приехала в Курган на неделю», рассказал источник «Курганистану».
Ранее URA.RU писало, что телешоу «Мама в 16» (ранее — «Беременна в 16») нужно запретить из-за риска популяризации подростковой беременности. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина. Инициативу поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова, предложившая «подрегулировать» эту тему. Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказывался против шоу «Беременна в 16». По его словам, в некоторых случаях проект — это просто сообщение о преступлении.
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