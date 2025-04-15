«Отстегни папе сапожки»: фигурист Костомаров рассказал в Екатеринбурге о жизни с протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, посетил выставку «Здравоохранение Урала» в Екатеринбурге. На встрече с поклонниками спортсмен шутил над реакцией детей на протезы (у Костомарова сын и дочь) и рассказал о своем восстановлении, передает корреспондент URA.RU.
«Детей готовили к тому, что папа вернется домой „роботом“, сейчас шутим над этим. Позвал сына вечером и говорю: „Нажми здесь кнопочку, отстегни папе сапожки“. Он отстегнул и сказал: „Пап, а ты знаешь, у тебя кожаные ноги были тяжелее“. Потом сын у меня спросил, крутится ли у меня голова теперь. Я, конечно, ответил, что нет», — посмеялся фигурист. Он также отметил, что детей тоже приобщает к спорту и воспитывает их сильными, смелыми и умными.
По словам Романа, во время восстановления больше всего поддержки он получил от жены. Она помогла приспособиться к новым реалиям и принять отсутствие конечностей. «Это очень тяжело принять. Мой психолог — это моя жена Оксана [Домнина, бронзовый призер Олимпиады-2010 по фигурному катанию]», — подчеркнул Костомаров.
Спортсмен поделился, что до операции любил ездить на мотоцикле. Вопрос о том, когда он сможет вернуться за руль байка — был в числе первых, заданных врачам. «Конечно [хирург] покрутил у виска и сказал, что мне нужно думать о здоровье. Знаете, я ведь даже не про коньки спросил, а про мотоцикл», — усмехнулся Роман.
По его словам, несмотря ни на что он продолжает заниматься спортом, а больше всего любит кардио. При этом подчеркнул: это дается ему нелегко, но помогает справиться с негативными мыслями. «Спорт дает мне настроение на весь день. Не такое, от которого депрессировать начинаешь, а какую-то энергию, с которой ты ощущаешь себя нормальным человеком. И просто живешь день», — сказал он.
В конце встречи у фигуриста поинтересовались планами на будущее. Однозначного ответа Костомаров не дал. «Живу и наслаждаюсь сегодняшним днем. Сегодня выступаю перед вами и получаю огромное удовольствие. <…> Мне много кем предлагали стать, даже депутатом. Но не мое это», — пояснил спортсмен.
История Костомарова стала примером мужества и силы воли. Одна из поклонниц не смогла сдержать слез. «Мы приехали сюда к вам с мамой. Спасибо вам просто за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы такие сильные», — обратилась она к Роману и его жене Оксане.
В январе 2023 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией, после чего у него начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать спортсмену обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук.
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