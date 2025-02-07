Олимпийская слава, сила духа и ампутации: фигуристу-мотиватору Костомарову 48 лет

Роман Костомаров — олимпийский чемпион, звезда фигурного катания, имя которого навсегда вписано в историю российского спорта. Два года назад, в феврале 2023-го, он вел отчаянную борьбу за жизнь, сражаясь с пневмонией, сепсисом, переживая реанимацию и ампутацию конечностей. Несмотря на мрачные прогнозы, Костомаров не только выжил, но и вернулся на лед, став символом невероятной силы воли и упорства. 9 февраля ему исполняется 48 лет. URA.RU публикует историю олимпийского чемпиона, родившегося дважды.
Детство и начало пути Романа Костомарова
Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в Москве в семье рабочих. Мать работала поваром, отец — электриком. Семья проживала в районе Текстильщики, где воспитывались два сына.
Попадание в спорт произошло благодаря знакомой семьи, работавшей врачом в Ледовом дворце АЗЛК. Ранее Роман безуспешно пытался поступить в секции гимнастики и плавания, но получал отказы, так как не подходил по возрасту.
Свой путь он начал под руководством Лидии Караваевой, которая не только стала его первым тренером, но и определила судьбу в парном катании. Вместе с дочерью тренера Екатериной Давыдовой он создал перспективный тандем, быстро заявивший о себе на международной арене.
1996 год стал переломным — юниорский чемпионат мира принес молодым спортсменам заслуженную победу. Бронза чемпионата России 1997 года только укрепила репутацию восходящей звезды российского фигурного катания.
А вот Универсиада 1997 года в Корее стала для Костомарова настоящим испытанием характера. После обязательного танца Костомаров и Давыдова были вынуждены сняться с соревнований из-за проблем со здоровьем у Романа. В тот же день спортсмена дисквалифицировали до конца сезона из-за нарушения дисциплины.
Как вспоминал затем сам Костомаров в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ, причиной инцидента стало неудачное сочетание проблем со здоровьем и употребления алкоголя, что привело к ухудшению самочувствия и конфликту с руководством команды.
«Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил. Вообще нужно всегда иметь грань и выставлять баланс. По мне, гулять — так гулять задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне даже нос как-то сломали, тепло было на улице. Но было бы холодно, все равно пошли бы. Я этого не стесняюсь», — рассказывал он.
Несмотря на дисквалификацию, Костомаров и Давыдова продолжили совместные выступления после ее окончания. Однако в октябре 1997 года, после успешного выступления на турнире в Австрии, последовал новый инцидент, приведший ко второй дисквалификации Романа, на этот раз сроком на год. Причиной стало нарушение спортивного режима, в том числе употребление алкоголя во время празднования завоеванной медали. По словам спортсмена, празднование вышло из-под контроля и привело к недопустимому поведению.
После отбытия срока дисквалификации Роман Костомаров вернулся в большой спорт, однако уже с другой партнершей и под руководством нового тренера.
Начало карьеры: отъезд в США и работа с Татьяной Навкой
Когда Роману Костомарову исполнилось 21, он покинул Россию в поисках новых возможностей и развития своей спортивной карьеры. Отъезд в США стал для него шагом в неизвестность, так как он не имел ни денег, ни полезных связей. В первое время его жизнь в штатах была далека от глянцевых картинок. Он жил вместе с другими спортсменами в скромном жилище, и его доход был весьма ограниченным. Время уходило на изнурительные тренировки, и возможности для дополнительного заработка практически не было.
В этот период тренеры не уделяли Костомарову должного внимания, не видя в нем потенциального чемпиона. Взаимопонимание с его партнершей по льду, Анной Семенович, также оставляло желать лучшего, и тренировки часто сопровождались конфликтами. В возрасте 23 лет пара Семенович-Костомаров распалась, и Роман переехал в Нью-Джерси.
Трудности продолжились: ему приходилось скитаться по съемным квартирам, ночевать у друзей или даже на чердаках, спать на надувном матрасе, жить в съемных квартирах без кровати и телевизора. Однако этот сложный период стал важным этапом в формировании Костомарова как спортсмена и личности, закалив его характер и волю к победе.
Знаковым событием в карьере Костомарова стало начало его сотрудничества с Татьяной Навкой в 2000 году. Между спортсменами сложилось идеальное сочетание ростовых данных, что позволило им создать гармоничный дуэт на льду. Несмотря на 10-е место на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, пара не опустила руки и продолжила упорно тренироваться. Успех пришел к ним в 2004 году, когда они завоевали золотые медали на чемпионате мира в немецком Дортмунде.
Заветной целью Костомарова и Навки было олимпийское золото. Они уверенно шли к своей цели, одерживая победу за победой, и за три сезона потерпели всего одно поражение. Их триумф состоялся на Олимпиаде в Турине в 2006 году, где пара Навка-Костомаров завоевала золотые медали, исполнив запоминающийся номер под музыку из «Кармен». Это выступление стало одним из самых ярких моментов в истории российского фигурного катания и до сих пор пользуется популярностью у зрителей. После Олимпиады пара вернулась в Россию.
После триумфа в Турине Роман Костомаров и Татьяна Навка приняли решение завершить карьеру в профессиональном спорте. Они продолжили выступать в ледовых шоу, правда, уже не вместе.
Вернувшись в Россию, Костомаров стал постоянным участником телевизионных проектов, связанных с фигурным катанием. Особое место в его послеспортивной биографии заняли проекты Ильи Авербуха, например, «Огни большого города» и «Анна Каренина». Фигурист дошел до полуфинала в шоу «Звезды на льду», выступая в паре с актрисой Екатериной Гусевой. Принял участие в нескольких сезонах «Ледникового периода» с разными партнершами, среди которых были актрисы Чулпан Хаматова (с которой одержал победу), Алена Бабенко и певица Юлия Ковальчук (тоже завоевавшая с ним первое место).
Помимо участия в ледовых проектах, Костомаров попробовал себя в качестве актера, снявшись в телесериале «Жаркий лед», где его партнерами стали другие известные фигуристы и актеры. Он также появился в нескольких других фильмах и телесериалах.
В 2022 году Костомаров удивил зрителей своим участием в шоу «Маска», где скрывался под маской одного из персонажей. Несмотря на то, что он покинул шоу в самом начале, его появление вызвало большой интерес у публики. Осенью того же года он вновь появился на льду в очередном сезоне «Ледникового периода», выступая в паре с актрисой Валерией Ланской.
Болезнь и триумфальное возвращение Романа Костомарова
Жизнь фигуриста резко изменилась в начале 2023 года. Еще до выхода в эфир финального выпуска одного из популярных телешоу, в котором он участвовал, стало известно о серьезных проблемах со здоровьем спортсмена. Напряженный график выступлений в новогодние праздники, несмотря на простуду и морозы, привел к развитию тяжелой пневмонии, и 10 января Костомарова госпитализировали.
Состояние спортсмена быстро ухудшалось. Ему потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, а также введение в искусственную кому. Длительное пребывание на ЭКМО вызвало серьезные осложнения, в том числе нарушение кровообращения, сепсис и некроз конечностей. Врачи были вынуждены прибегнуть к ампутации обеих ног и кистей рук. В феврале к этим испытаниям добавился микроинсульт.
В те дни многие, в том числе коллеги и врач, ставили на нем крест, считая, что шансов выжить у него крайне мало. Но вопреки мрачным прогнозам, после нескольких месяцев, проведенных в больнице, он начал восстанавливаться и вернулся к тренировкам. Его пример вдохновил многих людей, переживающих сложные жизненные ситуации. «Ох уж непросто это все… ни морально, ни физически… Но едем дальше. Впереди самое сложное», — признавался Костомаров в соцсетях.
В мае 2023 года, после серьезной болезни, Роман Костомаров сделал свой первый пост в социальных сетях. В этом посте он объявил о своем намерении восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Начиная с этого момента, страницы Костомарова стали свидетелями его непрерывной борьбы и упорства.
Роман документировал свое восстановление, публикуя видео, где показывал свои тренировки на протезах, постепенное овладение ходьбой, преодоление ступеней на лестнице, занятия на высоких степах и упражнения на велотренажере. Уже к августу он начал играть в теннис со своей дочерью, а к сентябрю снова ступил на лед.
Несколько месяцев назад эти достижения казались недостижимыми, но Костомаров принял решение бороться за полноценную жизнь. Он отметил, что поддержка его любимой жены, которая настояла на том, что они вместе преодолеют все трудности и найдут путь к лучшей жизни, сыграла ключевую роль.
Во второй половине 2023 года Роман Костомаров стал одним из наиболее заметных лиц в стране. Он принимал участие в форумах, открытых сессиях, лекториях и круглых столах. Фигурист стал амбассадором социального сегмента одной из букмекерских компаний, и источником вдохновения для многих. По его истории был также снят документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды».
Личная жизнь Романа Костомарова
Первые искренние и глубокие чувства к женщине Костомаров испытал примерно за месяц до своей поездки в Америку. Его избранницей стала фигуристка Юлия Лаутова. Спустя четыре года, наполненные долгими телефонными разговорами, редкими встречами на соревнованиях и между перелетами, их отношения постепенно переросли в нечто большее. Летом 2004 года пара сыграла пышную свадьбу.
Юлия переехала в Америку, надеясь на новую жизнь и независимость от Романа. Но через год их отношения стали ухудшаться. Роман был слишком занят мечтой об олимпиаде, уделяя мало внимания семье. В итоге, чувства Юлии к нему остыли, и брак распался.
В 2023 году на шоу «Секрет на миллион» Костомаров рассказал, почему они разошлись с Лаутовой. По его словам, после свадьбы он понял, что выбрал не ту девушку в жены, а ему всегда нравилась подруга Юлии, Оксана Домнина. К тому же фигурист узнал, что Лаутова ему изменяла. Этот факт якобы раскрылся совершенно случайно.
«Влюбился я со второго взгляда, в 2004 году. Но я женился, был несвободен... Очень много обстоятельств вскрылось. Они избавили меня от желания быть верным, и я стал жить как раньше — открыто. К тому же в какой-то момент я почувствовал что-то неладное, слишком часто она летала в Москву... Я что-то заподозрил и случайно на компьютере заметил сообщение сомнительное...», — рассказал фигурист.
Новая глава в личной жизни Романа началась еще в 2001 году, когда он познакомился с фигуристкой Оксаной Домниной во время гастролей с «Ледовой симфонией» Ильи Авербуха. Оксана, родом из Кирова, прожившая в Москве шесть лет, покорила чемпионского спортсмена своей хрупкой внешностью, заботливостью и глубиной души.
Спустя некоторое время после развода с Юлией, Роман признался Оксане в своих чувствах, и между ними завязались серьезные отношения. Вскоре пара стала жить вместе, а через четыре года на свет появилась их дочь Анастасия. Эти отношения считались одними из самых красивых и гармоничных как в мире шоу-бизнеса, так и в спортивной среде. В 2008 году влюбленные стали героями телевизионной программы «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым.
В 2013 году между Романом и Оксаной начали появляться разногласия. На шоу «Ледниковый период» Оксана познакомилась с российским актером Владимиром Яглычем, и между ними вспыхнули эмоции. По словам фигуристки, отношения с Романом давно лишились стабильности: она мечтала о замужестве, а спортивный чемпион, пережив неудачный брак, не спешил с решающим шагом, заявила она изданию «7 Дней».
Вскоре она стала жить с Владимиром, их часто изображали на обложках журналов и в совместных интервью, создавая образ идеальной пары. Однако роман с актером оказался недолговечным, и уже в начале 2014 года Оксана решила вернуться к Роману. Он сразу сделал предложение, и их свадьба прошла без лишней огласки, поскольку пара предпочитает личную жизнь в узком кругу близких. В 2016 году у них родился сын Илья.
Кстати, после разрыва с Домниной, последовавшего за ее романом с Владимиром Яглычем, Роман выбрал способ запечатлеть свою боль — он сделал на руке татуировку с надписью «Love — crucifixion» («любовь — распятие»). По его словам, эта надпись напоминает ему о предательстве любимой.
Роман Костомаров сейчас
После успешного восстановления и возвращения к активной жизни, Романа Костомарова начали приглашать на многие мероприятия, далеко не всегда связанные со спортом. На каждом из них он оставался бодрым, шутил над собой и неизменно вдохновлял окружающих. В августе 2024 года в социальных сетях появился необычный пост Костомарова. Он опубликовал старое фото, на котором он еще был полностью здоров, и написал:
«Вроде лет-то уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на 1 минутку… Так много можно было бы изменить», — признался фигурист, намекнув, что иногда депрессия все же накатывает на него, но его плотный график работы не позволяет долго грустить.
Спустя два года после трагических событий Роман продолжает не только тренироваться, но и строить новую медийную карьеру. В сентябре 2024 года олимпийский чемпион запустил свой подкаст на RuTube под названием «По душам». Кроме того, недавно он стал ведущим шоу «Роботяги» на телеканале «Пятница».
Хотя Костомаров продолжает участвовать в социальных проектах, он стал реже появляться на мотивационных лекториях и форумах. А под Новый год он опубликовал в своих соцсетях видео с исполнением собственной песни под названием «Пойми, не бывает дороги простой».
В конце 2024 года Костомаров дебютировал в качестве телеведущего в экстремальном реалити-шоу «Работяги», где участники соревновались в выполнении сложных заданий. Он также вошел в состав жюри нового сезона шоу «Ледниковый период», где оценивал выступления непрофессиональных фигуристов.
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