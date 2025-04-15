Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетили Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Основной целью визита стало ознакомление с производственными мощностями и продукцией завода, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Много говорили сегодня о системе наставничества. У предприятия наработан большой опыт в этом направлении, практика показывает хорошие результаты. Попадая на производство, новый сотрудник плавно вливается в рабочий процесс под руководством опытного коллеги», — сказал Жога.
В заключение, полпред отметил, что продукция УОМЗ пользуется спросом в различных отраслях, что подтверждает его стратегическую значимость для промышленного комплекса России. Вместе с этим было поднято замечание о необходимости развития кадрового потенциала предприятия.
На прошлой неделе Жога вместе с Паслером посетили завод имени Калинина в Екатеринбурге, где работает Центр дополнительного профессионального образования. Им провели экскурсию по учреждению, а также показали работу заводской медсанчасти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!