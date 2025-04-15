Полпред Жога и губернатор Паслер посетили Уральский оптико-механический завод. Фото

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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , паслер денис, жога артем
Жога (слева) призвал развивать кадровый потенциал Фото:

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетили Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Основной целью визита стало ознакомление с производственными мощностями и продукцией завода, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Много говорили сегодня о системе наставничества. У предприятия наработан большой опыт в этом направлении, практика показывает хорошие результаты. Попадая на производство, новый сотрудник плавно вливается в рабочий процесс под руководством опытного коллеги», — сказал Жога.

В заключение, полпред отметил, что продукция УОМЗ пользуется спросом в различных отраслях, что подтверждает его стратегическую значимость для промышленного комплекса России. Вместе с этим было поднято замечание о необходимости развития кадрового потенциала предприятия.

На прошлой неделе Жога вместе с Паслером посетили завод имени Калинина в Екатеринбурге, где работает Центр дополнительного профессионального образования. Им провели экскурсию по учреждению, а также показали работу заводской медсанчасти.

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Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетили Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Основной целью визита стало ознакомление с производственными мощностями и продукцией завода, рассказали в пресс-службе полпредства. «Много говорили сегодня о системе наставничества. У предприятия наработан большой опыт в этом направлении, практика показывает хорошие результаты. Попадая на производство, новый сотрудник плавно вливается в рабочий процесс под руководством опытного коллеги», — сказал Жога. В заключение, полпред отметил, что продукция УОМЗ пользуется спросом в различных отраслях, что подтверждает его стратегическую значимость для промышленного комплекса России. Вместе с этим было поднято замечание о необходимости развития кадрового потенциала предприятия. На прошлой неделе Жога вместе с Паслером посетили завод имени Калинина в Екатеринбурге, где работает Центр дополнительного профессионального образования. Им провели экскурсию по учреждению, а также показали работу заводской медсанчасти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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