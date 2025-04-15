Политика Полпред Жога и губернатор Паслер посетили Уральский оптико-механический завод. Фото 15 апреля 2025 в 18:38 Размер текста - 17 + Жога (слева) призвал развивать кадровый потенциал Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетили Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Основной целью визита стало ознакомление с производственными мощностями и продукцией завода, рассказали в пресс-службе полпредства. «Много говорили сегодня о системе наставничества. У предприятия наработан большой опыт в этом направлении, практика показывает хорошие результаты. Попадая на производство, новый сотрудник плавно вливается в рабочий процесс под руководством опытного коллеги», — сказал Жога. В заключение, полпред отметил, что продукция УОМЗ пользуется спросом в различных отраслях, что подтверждает его стратегическую значимость для промышленного комплекса России. Вместе с этим было поднято замечание о необходимости развития кадрового потенциала предприятия. На прошлой неделе Жога вместе с Паслером посетили завод имени Калинина в Екатеринбурге, где работает Центр дополнительного профессионального образования. Им провели экскурсию по учреждению, а также показали работу заводской медсанчасти. Фото: пресс-служба полпредства Фото: пресс-служба полпредства Фото: пресс-служба полпредства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетили Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Основной целью визита стало ознакомление с производственными мощностями и продукцией завода, рассказали в пресс-службе полпредства. «Много говорили сегодня о системе наставничества. У предприятия наработан большой опыт в этом направлении, практика показывает хорошие результаты. Попадая на производство, новый сотрудник плавно вливается в рабочий процесс под руководством опытного коллеги», — сказал Жога. В заключение, полпред отметил, что продукция УОМЗ пользуется спросом в различных отраслях, что подтверждает его стратегическую значимость для промышленного комплекса России. Вместе с этим было поднято замечание о необходимости развития кадрового потенциала предприятия. На прошлой неделе Жога вместе с Паслером посетили завод имени Калинина в Екатеринбурге, где работает Центр дополнительного профессионального образования. Им провели экскурсию по учреждению, а также показали работу заводской медсанчасти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям