Армения не согласилась с призывом ЕС отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

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Армения будет на параде Победы в Москве, это решать не ЕС, заявил Симонян
Армения будет на параде Победы в Москве, это решать не ЕС, заявил Симонян Фото:
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Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза (ЕС) по поводу участия в праздновании Дня Победы в Москве. Он заявил, что участие премьер-министра Никола Пашиняна в параде Победы не связано с позицией Евросоюза.

«Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами», — заявил Симонян, подчеркнув, что это мероприятие имеет особое значение для Армении, так как многие армяне принимали участие в борьбе во время Второй мировой войны. Его слова передает РИА «Новости».

Кроме того, спикер парламента указал, что многие лидеры ЕС посещают Москву и встречаются с российскими официальными лицами для переговоров. Он подчеркнул, что в межгосударственных отношениях каждая страна имеет свою независимую позицию, которую Армения намерена продолжать продвигать, несмотря на возможное несогласие других государств.

Ранее ЕС призвал стран-кандидатов на вступление в организацию не посещать мероприятия в Москве 9 мая и не ездить в РФ. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, посещение России не соответствует ценностям Союза.

Свой приезд уже подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер Армении Никол Пашинян. Ожидается присутствие еще 15 зарубежных лидеров.

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Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза (ЕС) по поводу участия в праздновании Дня Победы в Москве. Он заявил, что участие премьер-министра Никола Пашиняна в параде Победы не связано с позицией Евросоюза. «Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами», — заявил Симонян, подчеркнув, что это мероприятие имеет особое значение для Армении, так как многие армяне принимали участие в борьбе во время Второй мировой войны. Его слова передает РИА «Новости». Кроме того, спикер парламента указал, что многие лидеры ЕС посещают Москву и встречаются с российскими официальными лицами для переговоров. Он подчеркнул, что в межгосударственных отношениях каждая страна имеет свою независимую позицию, которую Армения намерена продолжать продвигать, несмотря на возможное несогласие других государств. Ранее ЕС призвал стран-кандидатов на вступление в организацию не посещать мероприятия в Москве 9 мая и не ездить в РФ. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, посещение России не соответствует ценностям Союза. Свой приезд уже подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер Армении Никол Пашинян. Ожидается присутствие еще 15 зарубежных лидеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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