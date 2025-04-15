Генсек НАТО прилетел к Зеленскому в Одессу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Одессу, где встретился с главой страны Владимиром Зеленским. Политики обсудили вопросы безопасности и усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил Зеленский лично в своем telegram-канале.
«Сегодня в Украине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Говорили о безопасности Украины, всей нашей Европы и Евроатлантики, об отношениях со всеми нашими партнерами в Европе, в Америке», — заявил глава Украины. О видите Рютте Зеленский написал в своем telegram-канале.
По словам главы Украины, в ходе беседы особое внимание было уделено вопросам безопасности и усиления противовоздушной обороны страны. Зеленский подчеркнул, что «абсолютно каждый видит, какой острой является потребность Украины в системах ПВО и ракетах к ним». Он отметил, что Украина рассчитывает на реализацию договоренностей с партнерами в Европе и Америке по поставкам систем противовоздушной обороны, включая Patriot.
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