Актера Башкатова из «Даешь молодежь!» удивила жареха в пермском ресторане. Фото

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Артист не знал, что пермяки называют картошку жарехой
Артист не знал, что пермяки называют картошку жарехой Фото:

Актера Михаила Башкатова, известного по ролям в сериалах «Даешь молодежь!», «Кухня» и других, ввело в замешательство блюдо жареха в одном из пермских ресторанов. До приезда в столицу Прикамья артист не знал, что это картошка. Об этом Башкатов рассказал на брифинге для журналистов перед съемками Первой лиги КВН.

«Я сейчас пост держу. Пришел в ресторан в отеле. Попросил постное меню. Там написано „жареха с белыми грибами“. Спрашиваю: „На основе чего жареха?“ Официантка говорит: „Там грибы“. Спрашиваю: „Только грибы?“ Она отвечает: „Нет, картошка“. Причем, официантка это сказала с такой интонацией, что все же это знают. А я не знал. Видимо, местное словечко», — рассказал актер.

Башкатов добавил, что ему понравились посикунчики, которые он попробовал в предыдущие визиты в Пермь. Пообещал еще попробовать шаньгу.

Михаил Башкатов является ведущим Первой лиги КВН, новый сезон которой стартовал в Перми. Ранее он уже приезжал в столицу Прикамья. Тогда актрисе Екатерине Шпице пришлось научить артиста правильно произносить слово «Пермь».

Актер приехал в Пермь для съемок в Первой лиге КВН
Актер приехал в Пермь для съемок в Первой лиге КВН
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Актера Михаила Башкатова, известного по ролям в сериалах «Даешь молодежь!», «Кухня» и других, ввело в замешательство блюдо жареха в одном из пермских ресторанов. До приезда в столицу Прикамья артист не знал, что это картошка. Об этом Башкатов рассказал на брифинге для журналистов перед съемками Первой лиги КВН. «Я сейчас пост держу. Пришел в ресторан в отеле. Попросил постное меню. Там написано „жареха с белыми грибами“. Спрашиваю: „На основе чего жареха?“ Официантка говорит: „Там грибы“. Спрашиваю: „Только грибы?“ Она отвечает: „Нет, картошка“. Причем, официантка это сказала с такой интонацией, что все же это знают. А я не знал. Видимо, местное словечко», — рассказал актер. Башкатов добавил, что ему понравились посикунчики, которые он попробовал в предыдущие визиты в Пермь. Пообещал еще попробовать шаньгу. Михаил Башкатов является ведущим Первой лиги КВН, новый сезон которой стартовал в Перми. Ранее он уже приезжал в столицу Прикамья. Тогда актрисе Екатерине Шпице пришлось научить артиста правильно произносить слово «Пермь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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