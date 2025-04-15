Актера Михаила Башкатова, известного по ролям в сериалах «Даешь молодежь!», «Кухня» и других, ввело в замешательство блюдо жареха в одном из пермских ресторанов. До приезда в столицу Прикамья артист не знал, что это картошка. Об этом Башкатов рассказал на брифинге для журналистов перед съемками Первой лиги КВН.
«Я сейчас пост держу. Пришел в ресторан в отеле. Попросил постное меню. Там написано „жареха с белыми грибами“. Спрашиваю: „На основе чего жареха?“ Официантка говорит: „Там грибы“. Спрашиваю: „Только грибы?“ Она отвечает: „Нет, картошка“. Причем, официантка это сказала с такой интонацией, что все же это знают. А я не знал. Видимо, местное словечко», — рассказал актер.
Башкатов добавил, что ему понравились посикунчики, которые он попробовал в предыдущие визиты в Пермь. Пообещал еще попробовать шаньгу.
Михаил Башкатов является ведущим Первой лиги КВН, новый сезон которой стартовал в Перми. Ранее он уже приезжал в столицу Прикамья. Тогда актрисе Екатерине Шпице пришлось научить артиста правильно произносить слово «Пермь».
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