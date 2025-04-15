Свердловского депутата, предложившего кастрировать мужчин из-за абортов, вызвали на товарищеский суд

Поведение депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, который предложил «отрезать хрен» мужчинам, подталкивающим женщин к абортам, рассмотрит комиссия по этике. С заявлением разобраться в ситуации в региональный парламент обратилась ассоциация «Мужская лига», рассказал URA.RU осведомленный источник. Вегнер информацию подтвердил.
«Если бы не я сказал это, то кто-то другой должен был бы проговорить. У нас в стране насчитывается до миллиона медицинских абортов в год, а сколько химических, когда женщины пьют таблетки на ранних сроках, сколько подпольных?! Если подсчитать, то можно ужаснуться. У нас аборты стали средством контрацепции, поэтому я рад, что этот вопрос начал обсуждаться, потому что действовать надо», — заявил Вегнер.
Он обратил внимание и на то, что за последние 15 лет выросло количество неполных семей. Мужчины зачастую отказываются платить алименты, скрываются от приставов, а женщина в это время не защищена. «Поэтому одно из предложений, чтобы государство выплачивало алименты, пока их не платит мужчина. Иначе женщина остается без средств существования! И второе предложение — прежде чем увеличивать льготы [на поддержку семей, надо прийти в женскую консультацию и провести опрос, что сделать, чтобы она аборт не делала?»
Резонансное заявление Вегнер сделал 21 марта в эфире телеканала ОТВ. «Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен!» — сказал Вегнер.
«Мужская лига» позиционирует себя объединение граждан, созданное для защиты мужских прав и законных интересов. «Наша цель — искоренение правовой и социо-культурной дискриминации мужчин», — говорится в описании ассоциации в telegram-канале.
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