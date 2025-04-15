В магазинах ХМАО нашли десятки тысяч литров контрафактного алкоголя

Из торговых точек ХМАО изъяли более 27 тысяч литров нелегального алкоголя в 2024 году. Фальсификат был обнаружен в ходе проверок надзорных органов, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
«По результатам проверок контрольно-надзорных органов в сфере розничной продажи алкогольной продукции выявлено 555 административных правонарушений. Изъято из незаконного оборота 2 738,6 декалитров алкогольной продукции», — подчеркнул глава региона.
По словам Кухарука, в 2024 году было зафиксировано более 550 правонарушений, связанных с продажей контрафактного алкоголя. По ним завели 22 уголовных дела. Сумма штрафов нарушителям превысила 12 миллионов рублей.
«Необходимо провести тщательный анализ всей доступной оперативной информации относительно нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По выявленным фактам следует незамедлительно принять необходимые меры, включая применение административных и уголовных санкций», — отметил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции ХМАО изъяли у жителя Сургутского района крупную партию немаркированного алкоголя. На югорчанина завели уголовное дело.
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