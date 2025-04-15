В магазинах ХМАО нашли десятки тысяч литров контрафактного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Десятки тысяч литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов ХМАО
Десятки тысяч литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов ХМАО Фото:

Из торговых точек ХМАО изъяли более 27 тысяч литров нелегального алкоголя в 2024 году. Фальсификат был обнаружен в ходе проверок надзорных органов, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«По результатам проверок контрольно-надзорных органов в сфере розничной продажи алкогольной продукции выявлено 555 административных правонарушений. Изъято из незаконного оборота 2 738,6 декалитров алкогольной продукции», — подчеркнул глава региона.

По словам Кухарука, в 2024 году было зафиксировано более 550 правонарушений, связанных с продажей контрафактного алкоголя. По ним завели 22 уголовных дела. Сумма штрафов нарушителям превысила 12 миллионов рублей.

«Необходимо провести тщательный анализ всей доступной оперативной информации относительно нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По выявленным фактам следует незамедлительно принять необходимые меры, включая применение административных и уголовных санкций», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции ХМАО изъяли у жителя Сургутского района крупную партию немаркированного алкоголя. На югорчанина завели уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из торговых точек ХМАО изъяли более 27 тысяч литров нелегального алкоголя в 2024 году. Фальсификат был обнаружен в ходе проверок надзорных органов, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «По результатам проверок контрольно-надзорных органов в сфере розничной продажи алкогольной продукции выявлено 555 административных правонарушений. Изъято из незаконного оборота 2 738,6 декалитров алкогольной продукции», — подчеркнул глава региона. По словам Кухарука, в 2024 году было зафиксировано более 550 правонарушений, связанных с продажей контрафактного алкоголя. По ним завели 22 уголовных дела. Сумма штрафов нарушителям превысила 12 миллионов рублей. «Необходимо провести тщательный анализ всей доступной оперативной информации относительно нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По выявленным фактам следует незамедлительно принять необходимые меры, включая применение административных и уголовных санкций», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции ХМАО изъяли у жителя Сургутского района крупную партию немаркированного алкоголя. На югорчанина завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...