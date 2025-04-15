Огромная часть россиян считает жилье в стране недоступным

Около 70% россиян считают жилье в своих городах и поселках недоступным. Это следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ). Опрос был проведен среди 1,5 тысячи граждан старше 18 лет из 51 субъекта России.
«Большинство опрошенных (70%) считают, что приобретение жилья остается недоступным для среднестатистического жителя российских городов и поселков, противоположного мнения придерживаются 20%», — отмечено в исследовании ФОМ. Там же уточняется, что большинство респондентов не ожидают улучшения ситуации в ближайшие два года (58% участников опроса). Менее 20% опрошенных полагают, что жилье станет еще менее доступным (17% респондентов).
Кроме того, исследование выявило, что 47% населения стремятся к улучшению своих жилищных условий. Среди наиболее популярных запросов — увеличение жилой площади и количество комнат (15% респондентов), а также проведение капитального ремонта (11%).
Ранее сообщалось, что цены на квартиры, выставляемые на продажу в России, завышены на 7-15%. Отмечается рекордно низкое количество совершаемых сделок купли-продажи, при этом доступность ипотеки значительно снизилась. При этом кризис на рынке недвижимости нарастает начиная с осени 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.