Огромная часть россиян считает жилье в стране недоступным

ФОМ: 70% россиян считают жилье в своих городах недоступным
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие россияне считают приобретение жилья недоступным
Многие россияне считают приобретение жилья недоступным Фото:

Около 70% россиян считают жилье в своих городах и поселках недоступным. Это следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ). Опрос был проведен среди 1,5 тысячи граждан старше 18 лет из 51 субъекта России.

«Большинство опрошенных (70%) считают, что приобретение жилья остается недоступным для среднестатистического жителя российских городов и поселков, противоположного мнения придерживаются 20%», — отмечено в исследовании ФОМ. Там же уточняется, что большинство респондентов не ожидают улучшения ситуации в ближайшие два года (58% участников опроса). Менее 20% опрошенных полагают, что жилье станет еще менее доступным (17% респондентов).

Кроме того, исследование выявило, что 47% населения стремятся к улучшению своих жилищных условий. Среди наиболее популярных запросов — увеличение жилой площади и количество комнат (15% респондентов), а также проведение капитального ремонта (11%).

Ранее сообщалось, что цены на квартиры, выставляемые на продажу в России, завышены на 7-15%. Отмечается рекордно низкое количество совершаемых сделок купли-продажи, при этом доступность ипотеки значительно снизилась. При этом кризис на рынке недвижимости нарастает начиная с осени 2024 года.

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Около 70% россиян считают жилье в своих городах и поселках недоступным. Это следует из исследования Фонда общественного мнения (ФОМ). Опрос был проведен среди 1,5 тысячи граждан старше 18 лет из 51 субъекта России. «Большинство опрошенных (70%) считают, что приобретение жилья остается недоступным для среднестатистического жителя российских городов и поселков, противоположного мнения придерживаются 20%», — отмечено в исследовании ФОМ. Там же уточняется, что большинство респондентов не ожидают улучшения ситуации в ближайшие два года (58% участников опроса). Менее 20% опрошенных полагают, что жилье станет еще менее доступным (17% респондентов). Кроме того, исследование выявило, что 47% населения стремятся к улучшению своих жилищных условий. Среди наиболее популярных запросов — увеличение жилой площади и количество комнат (15% респондентов), а также проведение капитального ремонта (11%). Ранее сообщалось, что цены на квартиры, выставляемые на продажу в России, завышены на 7-15%. Отмечается рекордно низкое количество совершаемых сделок купли-продажи, при этом доступность ипотеки значительно снизилась. При этом кризис на рынке недвижимости нарастает начиная с осени 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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