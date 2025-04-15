Путин заявил о создании комфортной жизни в регионах

В российских регионах работа по формированию комфортной среды для жизни в стране идет активно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», — сказал Путин. Об этом он заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета.
Ранее министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало ежегодный индекс качества городской среды за 2024 год. За прошедший год средний показатель в регионах России возрос с 200 до 220 баллов.
Доля городов с благоприятной средой достигла 82,4%, что составляет 920 городов. Это на 161 город больше, чем было два года назад.
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