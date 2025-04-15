Путин заявил о создании комфортной жизни в регионах

Путин: в российских регионах активно формируется комфортная среда
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Активно идет работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах, заявил Путин
Активно идет работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах, заявил Путин Фото:

В российских регионах работа по формированию комфортной среды для жизни в стране идет активно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», — сказал Путин. Об этом он заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета.

Ранее министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало ежегодный индекс качества городской среды за 2024 год. За прошедший год средний показатель в регионах России возрос с 200 до 220 баллов. 

Доля городов с благоприятной средой достигла 82,4%, что составляет 920 городов. Это на 161 город больше, чем было два года назад.

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В российских регионах работа по формированию комфортной среды для жизни в стране идет активно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. «Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», — сказал Путин. Об этом он заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета. Ранее министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало ежегодный индекс качества городской среды за 2024 год. За прошедший год средний показатель в регионах России возрос с 200 до 220 баллов.  Доля городов с благоприятной средой достигла 82,4%, что составляет 920 городов. Это на 161 город больше, чем было два года назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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