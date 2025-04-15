Хуснуллин указал на важность развития альтернативных способов приобретения жилья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил расширить возможности рассрочки при приобретении недвижимости. Речь идет о приобретении жилья после сдачи объектов в эксплуатацию.
«Важно развивать альтернативные механизмы приобретения жилья. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщиков.» — предложил вице-премьер на заседании Госсовета. Он подчеркнул важность согласованных действий с Центробанком для поддержки ипотечного кредитования
По словам Хуснуллин рассрочка должна предоставляться только тем застройщикам, которые полностью рассчитались с банками. Для этого потребуется предусмотреть механизм залога имущества.
На российском рынке вторичного жилья появилась новая практика — продавцы квартир стали предлагать покупателям рассрочку платежа. Этот тренд позволяет приобретать жилье без привлечения банковских ипотечных кредитов.
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