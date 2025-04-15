Российский президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета по видеосвязи. На заседании обсудил планы по улучшению инфраструктуры и расселению аварийного жилья. Особое внимание уделят ремонту дорог, строительству новых домов и созданию комфортных условий в городах. В частности, Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Эти и другие заявления Владимира Путина — в материале URA.RU.
Жилье
Одной из наиболее острых проблем остается стремительное увеличение объема аварийного жилья, которое ежегодно прирастает на 2,2 млн кв. метров из-за естественного износа советских построек. При этом многие застройщики имеют долги и задерживают сдачу объектов, что требует поддержки государства.
Путин предложил одновременно расселять ветхие дома и помогать строительным компаниям. Такой комплексный подход, по мнению президента, позволит не только обеспечить граждан качественным жильем, но и сохранить темпы инфраструктурного развития страны, заложенные в национальных проектах.
Президент также отметил растущий интерес россиян к строительству собственных домов. Все эти меры включены в нацпроект «Инфраструктура для жизни», который должен улучшить условия по всей стране.
Дороги
Российские дороги из-за сложного климата требуют постоянного ремонта, рассказал президент. Он подчеркнул, что темпы восстановления покрытий нельзя снижать. По его словам, только половина дорог в стране находится в нормальном состоянии. Эти проблемы нужно решать оперативно и качественно.
Прекратить поборы банков с семей по ипотеке
Путин потребовал прекратить поборы банков с семей по ипотеке. На заседании он заявил, что банки незаконно берут дополнительные 5-10% комиссий с заемщиков, из-за чего многие отказываются от кредитов.
При этом эксперты отмечают, что цены на новостройки искусственно завышены на 7-15%, хотя раньше они действительно были ниже. Сейчас выгоднее покупать готовое жилье, а не строящееся.
Регионы
Путин выделил 2160 опорных городов как основу для развития экономики и инфраструктуры страны. Эти населенные пункты вместе с мегаполисами создадут единую сеть для равномерного роста развития регионов.
Для каждого такого города разработают индивидуальный план развития на 6-12 лет вперед. Особое внимание уделят жилью, дорогам, транспорту и созданию рабочих мест.
Приезжие
Путин хочет упростить переезд в Россию для молодых специалистов и семей. Он подчеркнул важность привлечения образованных людей, разделяющих российские ценности.
Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для адаптации новых жителей. Такие переселенцы важны для будущего страны, отмечает президент.
ЖКХ
Президент потребовал сделать более понятными платежи за ЖКУ и установить четкие стандарты капремонта. Он отметил, что люди часто не понимают, из чего складываются их коммунальные платежи, что вызывает недовольство. Президент подчеркнул, что для 950 тысяч многоквартирных домов нужны ясные правила содержания и ремонта. Это сделает систему более прозрачной и удобной для жителей.
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