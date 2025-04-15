Хуснуллин: жилищный фонд будет выбывать в течение 50 лет из-за его устаревания

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прогнозирует постепенное выбытие жилищного фонда в течение ближайших 50 лет. Этот процесс потребует значительных бюджетных расходов на всех уровнях.
«В течение 50 лет прогнозируется существенный рост выбытия жилищного фонда и значительные расходы бюджетов всех уровней», — сказал он на заседании президиума Госсовета РФ. По данным Хуснуллина, в России насчитывается 4,2 млрд кв. метров жилой площади. Из них 900 млн кв. метров построены более 45 лет назад, а 300 млн — свыше 60 лет назад.
Марат Хуснуллин уже выступил с инициативой введения рассрочки при покупке готового жилья в новостройках. Данная мера должна помочь гражданам приобретать недвижимость без привлечения ипотечных кредитов.
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