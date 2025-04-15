15 апреля 2025

Периоды за уходом за инвалидами засчитают в трудовой стаж

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Периоды ухаживания за инвалидами будут учитываться при определении размера пенсий
Периоды ухаживания за инвалидами будут учитываться при определении размера пенсий Фото:

Минтруд РФ предложил сохранить включение периодов ухода за инвалидами и пожилыми в трудовой стаж. Соответствующий проект постановления уже размещен для общественного обсуждения.

«Периоды ухода за лицами с инвалидностью и старше 80 лет по-прежнему можно будет засчитать в стаж», — сообщили в пресс-службе Минтруда России. Там добавили, что с 2025 года для учета стажа достаточно будет ежегодно подавать заявление в Социальный фонд. Новые правила распространяются на уход за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и людьми старше 80 лет.

Каждый полный год ухода приносит 1,8 пенсионных коэффициента и год стажа. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии ухаживающего человека.

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Минтруд РФ предложил сохранить включение периодов ухода за инвалидами и пожилыми в трудовой стаж. Соответствующий проект постановления уже размещен для общественного обсуждения. «Периоды ухода за лицами с инвалидностью и старше 80 лет по-прежнему можно будет засчитать в стаж», — сообщили в пресс-службе Минтруда России. Там добавили, что с 2025 года для учета стажа достаточно будет ежегодно подавать заявление в Социальный фонд. Новые правила распространяются на уход за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и людьми старше 80 лет. Каждый полный год ухода приносит 1,8 пенсионных коэффициента и год стажа. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии ухаживающего человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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