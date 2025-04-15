Периоды за уходом за инвалидами засчитают в трудовой стаж

Минтруд РФ предложил сохранить включение периодов ухода за инвалидами и пожилыми в трудовой стаж. Соответствующий проект постановления уже размещен для общественного обсуждения.
«Периоды ухода за лицами с инвалидностью и старше 80 лет по-прежнему можно будет засчитать в стаж», — сообщили в пресс-службе Минтруда России. Там добавили, что с 2025 года для учета стажа достаточно будет ежегодно подавать заявление в Социальный фонд. Новые правила распространяются на уход за детьми-инвалидами, инвалидами I группы и людьми старше 80 лет.
Каждый полный год ухода приносит 1,8 пенсионных коэффициента и год стажа. Это напрямую влияет на размер будущей пенсии ухаживающего человека.
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